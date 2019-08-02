無毒栽培種出優質林內芋頭 顧客口耳相傳訂單湧

2019-08-02 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣林內鄉芋農張文和8年前投入無毒栽培，並獲得縣府綠標章認證，顧客吃好逗相報，讓他不需擔心銷售問題。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣林內鄉盛產芋頭，種植面積約兩百公頃，早年常以大甲芋販售，近年正名林內芋，不再為大甲芋作嫁，林內鄉芋農張文和8年前投入無毒栽培，並獲得縣府綠標章認證，顧客吃好逗相報，不需擔心銷售問題，林內鄉農會總幹事黃國洲表示，無毒栽培是未來趨勢，農會將全力輔導農民。

張文和8年前從公務機關退休後，投入芋頭種植，他注重生態永續，認為唯有愛護土地，才能獲得甜美收穫，有別於慣行農法，他不噴農藥，田間以果皮、樹葉做成堆肥，涵養土地。

雖然產量每分地僅有2千台斤，不如慣行農法5千台斤，但因香氣濃郁，口感鬆Q好吃，吸引許多消費者購買，產地售價每台斤60元，優於慣行農法每台斤20至25元。

張文和表示，因為不交給盤商收購，一開始確實會擔心銷售問題，但沒想到反而吸引一群注重生態的老主顧，大家口耳相傳，讓他成功打出自己的通路，不必擔心銷售問題。訂購電話：0912-352436。

黃國洲表示，林內芋頭無毒栽培少，主要是受限芋頭易受氣候、疫病影響，但近年有機管理技術進步，只要適當輪作、使用有機肥，並避開雨水多的季節種植，就不需要用藥來控制疫病。