公益服務不斷線 替代役伴學童過暑假

2019-08-02 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



活動現場超過500名學童和役男參加，現場熱鬧非凡。記者陳俞安／攝影 分享 facebook 內政部今天在台南左鎮化石園區舉辦替代役暑期公益活動，現場共有500名來自中南部的弱勢家庭孩童參與，次長陳宗彥及台南市長黃偉哲也到場勉勵，鼓勵役男們用愛關懷社會，還邀請到正在服役的藝人KID擔任主持人，期待能讓孩子們在園區內學習化石知識，並擁有充實的假期回憶。

陳宗彥表示，為落實社會關懷與宣導反毒活動，內政部特別成立替代役公益大使團，藉由專才專用的方式，讓有教育專長的役男們輔導孩子們學業、繪畫課程與攝影體驗等，或是透過舞台演出、帶動唱等活動至各縣市機關學校、老人安養中心及兒童之家，對民眾辦理公益表演。

陳提到，雖然役男們役期逐漸縮短，但在全台仍可見到役男替社會服務的身影，除了公益大使團，內政部也有專業性役男，在各大領域服務。

黃偉哲指出，非常感謝內政部役政署出動役男們，在社會上做了很多，不管是老吾老以及人之老，幫助獨居老人等，還是由吾幼以及人之幼，協助孩童課後輔導，甚至於捐血及其他公益活動，除了讓役男體會到社會服務的重要，同時將役男們的年輕活力散播出去。