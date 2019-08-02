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公益服務不斷線 替代役伴學童過暑假

2019-08-02 12:01聯合報 記者陳俞安╱即時報導

活動現場超過500名學童和役男參加，現場熱鬧非凡。記者陳俞安／攝影
活動現場超過500名學童和役男參加，現場熱鬧非凡。記者陳俞安／攝影
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內政部今天在台南左鎮化石園區舉辦替代役暑期公益活動，現場共有500名來自中南部的弱勢家庭孩童參與，次長陳宗彥及台南市長黃偉哲也到場勉勵，鼓勵役男們用愛關懷社會，還邀請到正在服役的藝人KID擔任主持人，期待能讓孩子們在園區內學習化石知識，並擁有充實的假期回憶。

陳宗彥表示，為落實社會關懷與宣導反毒活動，內政部特別成立替代役公益大使團，藉由專才專用的方式，讓有教育專長的役男們輔導孩子們學業、繪畫課程與攝影體驗等，或是透過舞台演出、帶動唱等活動至各縣市機關學校、老人安養中心及兒童之家，對民眾辦理公益表演。

陳提到，雖然役男們役期逐漸縮短，但在全台仍可見到役男替社會服務的身影，除了公益大使團，內政部也有專業性役男，在各大領域服務。

黃偉哲指出，非常感謝內政部役政署出動役男們，在社會上做了很多，不管是老吾老以及人之老，幫助獨居老人等，還是由吾幼以及人之幼，協助孩童課後輔導，甚至於捐血及其他公益活動，除了讓役男體會到社會服務的重要，同時將役男們的年輕活力散播出去。

內政部表示，役政署每年皆配合暑假時間，推動「陽光役男」、「公益尖兵」、「暑期百萬c.c捐血」、「關懷長者及協助居家清潔」、「傳愛役演」等系列公益活動，今年1月至6月已有316個服勤單位帶領1萬餘人次的役男參與福，展現替代役男關懷社會的價值。

今天在左鎮化石園區舉行役男公益活動，內政部次長陳宗彥（左1）與台南市長（右1）到...
今天在左鎮化石園區舉行役男公益活動，內政部次長陳宗彥（左1）與台南市長（右1）到場贈送學童禮物。記者陳俞安／攝影
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台南市長黃偉哲（左1）贈送台南特產芒果給活動役男，表達感謝之意。記者陳俞安／攝影
台南市長黃偉哲（左1）贈送台南特產芒果給活動役男，表達感謝之意。記者陳俞安／攝影
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替代役男公益活動黃偉哲
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