嘉市副市長尚未報到 小內閣先異動

2019-08-02 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市府今天宣布小內閣異動，嘉義市長黃敏惠（中）表示，人事異動讓各局處長多歷練，協助市政推動。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 嘉義市長黃敏惠上任半年多，至今副市長人選未宣布，今天市府小內閣人事異動，黃敏惠表示，副市長本月一定會報到，「我只能透露是位女生」，而此次人事異動是為了讓各局處長在不同崗位歷練，再加上新血，協助市政推動。

嘉市府公布單位主管人事異動，異動人員為參議葉國樑、教育處處長林立生、智慧科技處處長郭軒志、都市發展處副處長黃世賢、智慧科技處副處長柳明宏、簡任秘書陳永軒。人事處長賴坤山在嘉義市府任職4年半，下周一將榮陞法務部人事處副處長，嘉市府人事處副處長蔡錦治將接任人事處處長。

新加入市府團隊的郭軒志，74年次，自政治大學科技管理研究所碩士班畢業，曾任裕隆集團金融水平事業群資深專員、頂新集團行銷企劃課長、味全公司執行長室經營企劃副課長及夢想之鄒志工團創辦人。郭表示，科技是工具，以創新為基礎建設的精神，協助市府團隊打造西部新都心。

黃敏惠指出，林立生在小內閣中了解市政目標，他曾任國家教育研究院院長辦公室主任、教育部部長室秘書，借重其長才到教育處拓展相關業務，第一步先求穩定，再推廣，而市府也願意給予年輕人機會，郭軒至曾在上市上櫃公司任職，運用智慧科技，協助市政推動，有效整合。