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嘉市副市長尚未報到 小內閣先異動

2019-08-02 11:01聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市府今天宣布小內閣異動，嘉義市長黃敏惠（中）表示，人事異動讓各局處長多歷練，...
嘉義市府今天宣布小內閣異動，嘉義市長黃敏惠（中）表示，人事異動讓各局處長多歷練，協助市政推動。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市長黃敏惠上任半年多，至今副市長人選未宣布，今天市府小內閣人事異動，黃敏惠表示，副市長本月一定會報到，「我只能透露是位女生」，而此次人事異動是為了讓各局處長在不同崗位歷練，再加上新血，協助市政推動。

嘉市府公布單位主管人事異動，異動人員為參議葉國樑、教育處處長林立生、智慧科技處處長郭軒志、都市發展處副處長黃世賢、智慧科技處副處長柳明宏、簡任秘書陳永軒。人事處長賴坤山在嘉義市府任職4年半，下周一將榮陞法務部人事處副處長，嘉市府人事處副處長蔡錦治將接任人事處處長。

新加入市府團隊的郭軒志，74年次，自政治大學科技管理研究所碩士班畢業，曾任裕隆集團金融水平事業群資深專員、頂新集團行銷企劃課長、味全公司執行長室經營企劃副課長及夢想之鄒志工團創辦人。郭表示，科技是工具，以創新為基礎建設的精神，協助市府團隊打造西部新都心。

黃敏惠指出，林立生在小內閣中了解市政目標，他曾任國家教育研究院院長辦公室主任、教育部部長室秘書，借重其長才到教育處拓展相關業務，第一步先求穩定，再推廣，而市府也願意給予年輕人機會，郭軒至曾在上市上櫃公司任職，運用智慧科技，協助市政推動，有效整合。

黃敏惠上任半年多，副市長人選遲遲未定，上月社會處長、文化局長等主管布達時，黃敏惠曾提到副市長將於7月底報到，只是到今天副市長仍懸置，副市長辦公室頻頻趕工；黃敏惠強調，7月底、8月初就上任，「我只能透露是位女生」。

嘉義市副市長至今懸置，辦公室近日頻頻趕工，嘉義市長黃敏惠表示，副市長本月一定會報...
嘉義市副市長至今懸置，辦公室近日頻頻趕工，嘉義市長黃敏惠表示，副市長本月一定會報到，「我只能透露是位女生」。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市府今天宣布小內閣異動，嘉義市長黃敏惠（中）表示，人事異動讓各局處長多歷練，...
嘉義市府今天宣布小內閣異動，嘉義市長黃敏惠（中）表示，人事異動讓各局處長多歷練，協助市政推動。記者姜宜菁／攝影
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黃敏惠嘉義
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