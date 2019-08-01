嘉義市出現虐貓？原來是野狗所為

2019-08-01 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



有民眾日前在嘉義市家庭教育中心門口，發現1具死狀淒慘貓屍，四肢俱不見、腦部挖空，並PO網臉書，譴責虐貓人行徑可惡，並引起市民撻伐，警方今天調閱監視器畫面，發現其實是野狗所為，並非虐貓。

本案引起市長黃敏惠關注，警察局長張樹德甫就任，即授命於市長，務要偵破本案，案經局長張樹德指導偵辦，轄區第二分局於今日終於宣告偵破，凶手其實是野狗群。

警方指出，派員擴大訪談嘉義公園早起運動民眾，有不止1位民眾目擊指稱，當天凌晨3、4點就有發現3、4隻野狗聚集在貓屍周遭，經擴大調閱周遭監視器，果然發現自凌晨1時到3時有野狗群竄來竄去，並在3時9分許的監視器裡發現，有1隻體型較大黑狗叼著貓屍，其他野狗尾隨在後，往發現貓屍地點方向走過，而此時貓屍身均完整，四肢俱在、貓耳尚完好。

警方綜合研判，本案貓咪是台灣米克斯種，貓齡不超過1年，貓屍身無植入晶片，研判是野貓，且是幼貓，才不敵狗群攻擊。