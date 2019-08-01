親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嘉義市出現虐貓？原來是野狗所為

2019-08-01 23:58聯合報 記者李承穎╱即時報導

有民眾日前在嘉義市家庭教育中心門口，發現1具死狀淒慘貓屍，四肢俱不見、腦部挖空，並PO網臉書，譴責虐貓人行徑可惡，並引起市民撻伐，警方今天調閱監視器畫面，發現其實是野狗所為，並非虐貓。

本案引起市長黃敏惠關注，警察局長張樹德甫就任，即授命於市長，務要偵破本案，案經局長張樹德指導偵辦，轄區第二分局於今日終於宣告偵破，凶手其實是野狗群。

警方指出，派員擴大訪談嘉義公園早起運動民眾，有不止1位民眾目擊指稱，當天凌晨3、4點就有發現3、4隻野狗聚集在貓屍周遭，經擴大調閱周遭監視器，果然發現自凌晨1時到3時有野狗群竄來竄去，並在3時9分許的監視器裡發現，有1隻體型較大黑狗叼著貓屍，其他野狗尾隨在後，往發現貓屍地點方向走過，而此時貓屍身均完整，四肢俱在、貓耳尚完好。

警方綜合研判，本案貓咪是台灣米克斯種，貓齡不超過1年，貓屍身無植入晶片，研判是野貓，且是幼貓，才不敵狗群攻擊。

​嘉義市警察局長張樹德表示，市民的事，都是市府團隊的事，本次事件雖無人為因素，未涉刑責，警方仍是全力以赴，與民眾站在一起，並籲請民眾若發現不法，請立即撥打「110」報案專線或與就近派出所聯繫。

警方調閱監視器畫面發現是野狗攻擊貓。記者李承颍/翻攝
警方調閱監視器畫面發現是野狗攻擊貓。記者李承颍/翻攝
分享

嘉義警察虐貓
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

嘉義縣建置農業冷鏈物流園區 農委會主委訪視答應補助

2019-08-01 19:40

台南後壁芳榮米廠的台灣越光米 奪農糧署精饌米獎冠軍

2019-08-01 20:14

台南好米創意便當大對決 在地食材顧健康兼美味

2019-08-01 19:41

老農津貼會再漲！陳吉仲允諾新方案不少於7500元

2019-08-01 19:18

高麗菜種植登記首日冷清 嘉縣農民：跟老天賭有賺

2019-08-01 17:27

士軍官校畢業患思覺失調 她靠做月餅找回自信

2019-08-01 16:58

台南七夕嘉年華登場 黃偉哲：今年有「愛情睡點」

2019-08-01 16:50

陳吉仲視察麻豆下營 同意補助農會設加工冷鏈處理中心

2019-08-01 16:21

進入普度月 黃敏惠到嘉義城隍廟開普求平安

2019-08-01 15:45

台南321巷藝術聚落老宅 終於爭取到中央經費修復

2019-08-01 15:09

影／為核銷2萬元社造經費 她僱工砍掉30年老龍柏

2019-08-01 12:54

嘉縣首間幾點了咖啡館開張 101歲阿嬤扮最高齡實習生

2019-08-01 12:36

大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 09:39

台南捷運藍線 最快2028通車

2019-08-01 00:12

土地取得困難 南鐵地下化 2022通車恐延後

2019-08-01 00:07

水上鄉鐵路高架化落空 議員批大小眼

2019-08-01 00:06

嘉縣建照進度 也能線上查了

2019-08-01 00:03

嘉市20盞智慧路燈 可測空品人潮 「好現代化」

2019-08-01 00:00

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

怕就抱緊處理！宜蘭有324公尺長的情人吊橋 歡迎來放閃

2019-08-01 12:57

豪大雨特報 高雄路竹、湖內道路出現積水

2019-08-01 18:50

高雄大雨造成8625戶停電 台電搶修晚間8點15分全部復電

2019-08-01 20:33

清境高空觀景步道變長了 票價擬調漲至80元

2019-08-01 17:00

氣爆紀念會被批不重視家屬？韓國瑜：撫慰心靈走出陰影

2019-08-01 12:10

台南捷運藍線 最快2028通車

2019-08-01 00:12

影／基隆老大公廟午後開龕門 民眾：原來鬼門長這樣

2019-08-01 16:01

台中親子餐廳「叉子」8月底熄燈 網友驚問「怎會呢？」

2019-08-01 22:01

影／為核銷2萬元社造經費 她僱工砍掉30年老龍柏

2019-08-01 12:54

大度路交管新措施 盼提升行車安全

2019-08-01 12:45

小尷尬！侯友宜致詞到一半 王金平闖入拜拜

2019-08-01 16:07

基隆老大公凌晨點亮4千盞普度公燈 下午開鬼門

2019-08-01 02:33

嘉義市傳統「輪普」習俗 黃敏惠臉書公布街道

2019-08-01 11:33

嘉縣首間幾點了咖啡館開張 101歲阿嬤扮最高齡實習生

2019-08-01 12:36

高麗菜種植登記首日冷清 嘉縣農民：跟老天賭有賺

2019-08-01 17:27

基隆8校園長布達 林右昌：遇困難別退縮把孩子照顧好

2019-08-01 12:14

河馬糞便製作便便紙 竹市動物園邀民眾親密接觸

2019-08-01 12:56

綠營酸愛情摩天輪8月「動工」跳票 高市府拿逐字稿駁斥

2019-08-01 17:48

闖紅燈肇事率高 南警8月1日起加強取締

2019-08-01 10:21

影／中元祭舞獅墜2米梅花樁民眾驚呼 他爬起再上獲掌聲

2019-08-01 09:40

佛心蘇澳鎮公所 免費泡冷泉延長到暑假結束

2019-08-01 09:40

影╱枋寮醫院即時救腦、救心 恆春半島緊急救護缺口補上了

2019-08-01 14:39

斥資千萬！屏東中正游泳池重啟 打造無障礙環境

2019-08-01 17:28

韓國瑜憶兒時在校被體罰挨板子 最期待這個人出現

2019-08-01 19:27

陳吉仲視察麻豆下營 同意補助農會設加工冷鏈處理中心

2019-08-01 16:21

基隆「旅運大樓」將招商 初估投資95億

2019-08-01 00:10

老農津貼會再漲！陳吉仲允諾新方案不少於7500元

2019-08-01 19:18

頭份佛心餡餅 不用證明免費送弱勢

2019-08-01 14:48

三星情人節 造9999顆LED燈的鵲橋 今晚點亮

2019-08-01 09:43

土地取得困難 南鐵地下化 2022通車恐延後

2019-08-01 00:07

高市小內閣異動 行政暨國際處長王智立請辭

2019-08-01 13:57

平鎮警分局創活力早餐 讓警員吃飽又吃好

2019-08-01 13:58

當警察要學泡茶！中埔警分局實習生學茶道

2019-08-01 10:24

手握8枚中元搶孤冠軍戒 「搶孤王」陳進興每年賽前技癢

2019-08-01 07:38

接受立委選舉徵召惹議 蔡淑惠盼黨部合理說明

2019-08-01 21:09

板橋大觀社區今遭剷平 自救會無奈：我們不是違占戶

2019-08-01 18:55

獨腳猴台中太平現蹤一早爬電桿 買早餐民眾駐足稱奇

2019-08-01 09:04

行人事故又攀升 基警在人潮聚集路口加強取締違規

2019-08-01 13:55

浪漫過七夕 漁人碼頭穿情人衫賞煙火 深澳漁港情人餐

2019-08-01 07:30

大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 09:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top