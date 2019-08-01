親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

小網紅時代來臨！專家：台灣父母亟需尊重兒少隱私

逾5千柯粉轉柯黑狂丟周邊產品「酸爆」 北市府：尊重

接受立委選舉徵召惹議 蔡淑惠盼黨部合理說明

2019-08-01 21:09聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市7連霸資深議員蔡淑惠接受國民黨中央徵召，參戰台南第5選區立委選舉，她表示，臨危受命是她人生巨大轉捩點，也因事出突然，造成同選區同黨議員對黨部誤解，希望中央或地方黨部能做整合給予合理說明，黃復興黨部是堅定的鐵票區，相信會全力支持黨提名立委，她說，「個人勝敗事小，但是國民黨勝利才是最重要。」

蔡淑惠深耕南區和安平區，她說，這場選站必須迎戰現任立委林俊憲，在中央到地方都是民進黨執政的現況，絕對是一場艱辛的硬戰，一直以來她以國民黨勝選為考量，為了黨和諧，採取不主動、不拒絕、不排斥做法，但既然受到國民黨徵召，就會全力以赴向前走，希望能夠為台南市爭取勝利，這是她目前最大的願望。

蔡淑惠表示，她要特別感謝林美燕和盧崑福兩名同選區的議員，在議員選舉當中大家攜手合作，所以排名前3名全是國民黨籍議員，這次立委徵召過程非常突然，所以大家都來不及互相打招呼，造成他們對黨部誤解，希望黨部能對這兩位不同聲音的議員做整合，給他們一個合理說明，相信他們都會以大局為重，全力支持國民黨提名的立委。

為了勝選，蔡淑惠表示會盡最大誠意去爭取國民黨籍和無黨籍議員的認同，更會積極跟黃復興黨部請益，黃復興黨部長期以來在國民黨系統是非常堅定的一個鐵票區，當然更希望能結合淺綠選票，相信在大家努力下，整個藍軍系統會在第5選區脫穎而出。

國民黨台南市議員蔡淑惠（左）被徵召參選立委，引起同選區同黨議員有異議。圖／本報資...
國民黨台南市議員蔡淑惠（左）被徵召參選立委，引起同選區同黨議員有異議。圖／本報資料照片
分享

國民黨黃復興黨部
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

嘉義縣建置農業冷鏈物流園區 農委會主委訪視答應補助

2019-08-01 19:40

台南後壁芳榮米廠的台灣越光米 奪農糧署精饌米獎冠軍

2019-08-01 20:14

台南好米創意便當大對決 在地食材顧健康兼美味

2019-08-01 19:41

老農津貼會再漲！陳吉仲允諾新方案不少於7500元

2019-08-01 19:18

高麗菜種植登記首日冷清 嘉縣農民：跟老天賭有賺

2019-08-01 17:27

士軍官校畢業患思覺失調 她靠做月餅找回自信

2019-08-01 16:58

台南七夕嘉年華登場 黃偉哲：今年有「愛情睡點」

2019-08-01 16:50

陳吉仲視察麻豆下營 同意補助農會設加工冷鏈處理中心

2019-08-01 16:21

進入普度月 黃敏惠到嘉義城隍廟開普求平安

2019-08-01 15:45

台南321巷藝術聚落老宅 終於爭取到中央經費修復

2019-08-01 15:09

影／為核銷2萬元社造經費 她僱工砍掉30年老龍柏

2019-08-01 12:54

嘉縣首間幾點了咖啡館開張 101歲阿嬤扮最高齡實習生

2019-08-01 12:36

大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 09:39

台南捷運藍線 最快2028通車

2019-08-01 00:12

土地取得困難 南鐵地下化 2022通車恐延後

2019-08-01 00:07

水上鄉鐵路高架化落空 議員批大小眼

2019-08-01 00:06

嘉縣建照進度 也能線上查了

2019-08-01 00:03

嘉市20盞智慧路燈 可測空品人潮 「好現代化」

2019-08-01 00:00

接地氣！故宮南院結合雲嘉南多所寺廟 辦王得祿與蔡牽展

2019-07-31 17:21

轉運站垃圾只出不進 斗六垃圾改放陸橋下引民憂慮

2019-07-31 17:06

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／新竹都隍城廟開虎門 好兄弟放榮譽假

2019-07-31 23:48

怕就抱緊處理！宜蘭有324公尺長的情人吊橋 歡迎來放閃

2019-08-01 12:57

豪大雨特報 高雄路竹、湖內道路出現積水

2019-08-01 18:50

高雄大雨造成8625戶停電 台電搶修晚間8點15分全部復電

2019-08-01 20:33

10年砸120億搶修 南橫仍未全線通車

2019-07-31 23:54

氣爆紀念會被批不重視家屬？韓國瑜：撫慰心靈走出陰影

2019-08-01 12:10

清境高空觀景步道變長了 票價擬調漲至80元

2019-08-01 17:00

台南捷運藍線 最快2028通車

2019-08-01 00:12

影／基隆老大公廟午後開龕門 民眾：原來鬼門長這樣

2019-08-01 16:01

影／為核銷2萬元社造經費 她僱工砍掉30年老龍柏

2019-08-01 12:54

基隆老大公凌晨點亮4千盞普度公燈 下午開鬼門

2019-08-01 02:33

大度路交管新措施 盼提升行車安全

2019-08-01 12:45

嘉縣首間幾點了咖啡館開張 101歲阿嬤扮最高齡實習生

2019-08-01 12:36

小尷尬！侯友宜致詞到一半 王金平闖入拜拜

2019-08-01 16:07

基隆8校園長布達 林右昌：遇困難別退縮把孩子照顧好

2019-08-01 12:14

高麗菜種植登記首日冷清 嘉縣農民：跟老天賭有賺

2019-08-01 17:27

河馬糞便製作便便紙 竹市動物園邀民眾親密接觸

2019-08-01 12:56

佛心蘇澳鎮公所 免費泡冷泉延長到暑假結束

2019-08-01 09:40

影／中元祭舞獅墜2米梅花樁民眾驚呼 他爬起再上獲掌聲

2019-08-01 09:40

闖紅燈肇事率高 南警8月1日起加強取締

2019-08-01 10:21

綠營酸愛情摩天輪8月「動工」跳票 高市府拿逐字稿駁斥

2019-08-01 17:48

影╱枋寮醫院即時救腦、救心 恆春半島緊急救護缺口補上了

2019-08-01 14:39

嘉義市傳統「輪普」習俗 黃敏惠臉書公布街道

2019-08-01 11:33

斥資千萬！屏東中正游泳池重啟 打造無障礙環境

2019-08-01 17:28

基隆「旅運大樓」將招商 初估投資95億

2019-08-01 00:10

陳吉仲視察麻豆下營 同意補助農會設加工冷鏈處理中心

2019-08-01 16:21

韓國瑜憶兒時在校被體罰挨板子 最期待這個人出現

2019-08-01 19:27

頭份佛心餡餅 不用證明免費送弱勢

2019-08-01 14:48

三星情人節 造9999顆LED燈的鵲橋 今晚點亮

2019-08-01 09:43

土地取得困難 南鐵地下化 2022通車恐延後

2019-08-01 00:07

南投房市交易量增約25% 全國第2名

2019-07-31 23:14

高市小內閣異動 行政暨國際處長王智立請辭

2019-08-01 13:57

等了20年 205兵工廠遷建啟動

2019-07-31 23:55

平鎮警分局創活力早餐 讓警員吃飽又吃好

2019-08-01 13:58

手握8枚中元搶孤冠軍戒 「搶孤王」陳進興每年賽前技癢

2019-08-01 07:38

少年英雄獎插曲 中市社局長唱太久？

2019-07-31 23:36

當警察要學泡茶！中埔警分局實習生學茶道

2019-08-01 10:24

台中親子餐廳「叉子」8月底熄燈 網友驚問「怎會呢？」

2019-08-01 22:01

獨腳猴台中太平現蹤一早爬電桿 買早餐民眾駐足稱奇

2019-08-01 09:04

恆春搶孤等嘸人 報名隊伍迄今僅過半

2019-07-31 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top