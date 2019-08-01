接受立委選舉徵召惹議 蔡淑惠盼黨部合理說明

2019-08-01 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市7連霸資深議員蔡淑惠接受國民黨中央徵召，參戰台南第5選區立委選舉，她表示，臨危受命是她人生巨大轉捩點，也因事出突然，造成同選區同黨議員對黨部誤解，希望中央或地方黨部能做整合給予合理說明，黃復興黨部是堅定的鐵票區，相信會全力支持黨提名立委，她說，「個人勝敗事小，但是國民黨勝利才是最重要。」

蔡淑惠深耕南區和安平區，她說，這場選站必須迎戰現任立委林俊憲，在中央到地方都是民進黨執政的現況，絕對是一場艱辛的硬戰，一直以來她以國民黨勝選為考量，為了黨和諧，採取不主動、不拒絕、不排斥做法，但既然受到國民黨徵召，就會全力以赴向前走，希望能夠為台南市爭取勝利，這是她目前最大的願望。

蔡淑惠表示，她要特別感謝林美燕和盧崑福兩名同選區的議員，在議員選舉當中大家攜手合作，所以排名前3名全是國民黨籍議員，這次立委徵召過程非常突然，所以大家都來不及互相打招呼，造成他們對黨部誤解，希望黨部能對這兩位不同聲音的議員做整合，給他們一個合理說明，相信他們都會以大局為重，全力支持國民黨提名的立委。