台南後壁芳榮米廠的台灣越光米 奪農糧署精饌米獎冠軍
台南市政府農業局輔導台南好米參加「2019精饌米獎」，後壁區芳榮米廠的「台灣越光米」（台南16號），榮獲台灣好米組冠軍，成為全場焦點。
農糧署所舉辦「2019精饌米獎」針對生產履歷、友善耕種、官能品評等項目進行評選，由國內糧食業者所推出的60件產品角逐冠軍。
其中，台南市芳榮米廠「台灣越光米」、弘昌碾米工廠「台南越光米」，不但入圍「2019精饌米獎」台灣好米組之決賽，其中芳榮米廠「台灣越光米」更於第二階段官能品評激烈競爭中脫穎而出，勇奪該組冠軍。
想要吃好米，就要選台南好米！台南市長黃偉哲表示，為讓消費者辨識及選購國產優質好米，台南市政府除輔導台南轄內農會、碾米廠精進農友栽培技術，積極推廣行銷台南好米外，更鼓勵其參加米質競賽。而此次競賽台南市栽培「台南越光米」入圍及獲選全國冠軍，不但代表台南優質好米獲得肯定，也是消費者吃好米的不二選擇。
農業局長李朝塘表示，為提升台南市稻米品質及市場競爭力，台南市政府自106年起輔導新營區農會、六甲區農會、芳榮米廠、弘昌米廠共4個營運主體與農民契作品質優良、香甜Q彈，有「台南越光米」美稱的台南16號品種，係由行政院農業委員會台南區農業改良場與台灣大學合作所育成品種，在栽培管理上所需施肥量及農藥施用量少，且食味品質及產量較在台灣種植的日本品種「越光」佳，對環境友善且非常適合台南地區種植。
留言