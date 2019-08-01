台南後壁芳榮米廠的台灣越光米 奪農糧署精饌米獎冠軍

2019-08-01 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府農業局輔導台南好米參加「2019精饌米獎」，後壁區芳榮米廠的「台灣越光米」（台南16號），榮獲台灣好米組冠軍，成為全場焦點。

農糧署所舉辦「2019精饌米獎」針對生產履歷、友善耕種、官能品評等項目進行評選，由國內糧食業者所推出的60件產品角逐冠軍。

其中，台南市芳榮米廠「台灣越光米」、弘昌碾米工廠「台南越光米」，不但入圍「2019精饌米獎」台灣好米組之決賽，其中芳榮米廠「台灣越光米」更於第二階段官能品評激烈競爭中脫穎而出，勇奪該組冠軍。

想要吃好米，就要選台南好米！台南市長黃偉哲表示，為讓消費者辨識及選購國產優質好米，台南市政府除輔導台南轄內農會、碾米廠精進農友栽培技術，積極推廣行銷台南好米外，更鼓勵其參加米質競賽。而此次競賽台南市栽培「台南越光米」入圍及獲選全國冠軍，不但代表台南優質好米獲得肯定，也是消費者吃好米的不二選擇。