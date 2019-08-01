台南好米創意便當大對決 在地食材顧健康兼美味

2019-08-01 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府農業局與台南市農會今天辦理2019台南好米創意便當大賽，吸引30區農會參賽，結果西港區農會結合麻油入菜，搭配在地食材，摘下特等獎殊榮，台南市長黃偉哲指示農業局全力推廣台南好米。

這項便當大賽在新營民治市政中心南瀛堂舉行，農業局長李朝塘表示，此次創意便當大賽結合台南越光米（台南16號米）及各區農特產品，發揮巧思製作各式各樣創意便當，並期望透過創意便當的設計，能提供業者以及家庭主婦參考，吸引更多消費者消費或自製米食便當，提高台南好米及在地食材的消費量。

農業局表示，為求慎重，特遴聘台南晶英酒店中餐廳副主廚、中華多元國際餐飲師資培訓協會理事長、大同技術學院餐飲管理系派員擔任評審，針對口味（含醬汁及沾料）、便當擺盤及創意設計、材料搭配說明及主題訴求符合度等項目進行評審，評比出特等獎、頭等獎、優等獎、創意獎及優選獎共14名創意便當。

經過評審仔細評比，成績揭曉：特等獎1名：西港區農會（清雅麻香蔬食百匯）；頭等獎2名分別為：仁德區農會（千歲ㄚ嬤便當）、鹽水區農會（月港滿載）。

優等獎3名分別為：北門區農會（細皮嫩肉御便當）、新市區農會（繽紛活力健康餐）、後壁區農會（有米樂~彩虹蔬食懷舊割稻便當）；創意獎3名：山上區農會（彩色越光瀰漫山上）、學甲區農會（越光虱目魚便當）、官田區農會（豐盛的夏日）。

優選獎5名：玉井區農會（盛夏瘋芒-涼食祭）、大內區農會（酪夏幸福）、楠西區農會（嶺梅映雪月光飄米香-月光照米香，梅經典蔬食）、東山區農會（早生貴子，非常光榮）、麻豆區農會（柚現幸福樂活便當）。