嘉義縣建置農業冷鏈物流園區 農委會主委訪視答應補助

2019-08-01 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌宣布編列10億預算，補助農漁畜建置冷鏈、冷藏、加工等設備，協助產業升級，農委會主委陳吉仲今天下午率主管，分別走訪嘉義縣竹崎鄉及義竹鄉冷鏈物流園區，允諾補助1030萬建置，呼籲農民踴躍加保農作災害保險。

陳吉仲由縣長翁章梁、立委陳明文、農糧署運銷加工組副組長陳吉成陪同，先後至到竹崎及義竹訪視冷鏈物流園區，聽取簡報與農民座談，訪視竹崎冷鏈物流園區，陳吉仲宣布補助1030萬，包含設備及肥料更新、冷鏈物流園區擴大到60坪，增加堆高機等，並允諾與竹崎農會一起找通路銷售。

陳吉仲說，蘇院長宣布編列10億預算，補助農漁畜建置冷鏈、冷藏、加工等設備，協助產業升級，因此，期盼台灣冷鏈體系建置完成，今年補助到位，盼農民加保農作災害保險，保障收益；翁章梁說，以60萬保障額度，農委會補助一半保費，農民只需繳約9000元，遇天災或價格崩盤，收入低於60萬，農委會理賠到60萬元。

竹崎農會總幹事林孟怡說，竹崎四季盛產水果，除冷鏈物流園區，加工技術也很重要，除冷凍儲存，希望透過加工延長品嘗期； 陳吉仲訪視義竹鄉御良田玉米生產合作社，與農民座談，義竹鄉長黃阿家、立委蔡易餘服務處副主任陳尚雍到場。