老農津貼會再漲！陳吉仲允諾新方案不少於7500元

2019-08-01 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲今天下午到嘉義縣竹崎鄉，訪視冷鏈物流園區所需的補助經費及相關設備等，陳吉仲允諾，農委會將會補助約1030萬，並呼籲農民加保農民職業災害保險。並強調農委會正在研議新老農津貼方案，現有津貼7256元，新方案不會少於7500元。

陳吉仲今天下午由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文，農委會農糧署運銷加工組副組長陳吉成等人陪同，先後前往竹崎及義竹，訪視冷鏈物流園區規畫及可行性評估經費，並與在場農民做意見交流。

陳吉仲訪視竹崎冷鏈物流園區時，宣布農委會將會補助約1030萬，包含設備及肥料的更新、冷鏈物流園區擴大至60坪，以及堆高機增加等。並且允諾會與竹崎農會一同找尋通路，以良好價格做銷售。

翁章梁表示，以60萬保障額度，農委會將補助一半保費，農民只需繳約9千元，如遇到天災或是價格崩盤時，收入低於60萬，農委會理賠至60萬元。

陳吉仲結束竹崎地區農會拜訪後，轉往義竹鄉御良田玉米生產合作社，聽取農民想法，現場有老農詢問，新的老農津貼補助辦法多久會實施，陳吉仲說，目前老農津貼為7256元，4年會檢討一次，農委會正在研議新津貼方案，津貼不會少於7500元，將持續照顧農民生計。