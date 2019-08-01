實驗教育翻轉偏鄉 雲林蔦松藝術高中揭牌

2019-08-01 18:19 中央社 雲林縣1日電



蔦松國中一度瀕臨裁併校危機，經轉型為以藝術為主的實驗中學，躍升為國際知名學校。 聯合報資料照片 分享 facebook

實驗教育翻轉偏鄉小校，學生人數從原本不到40人而增加到現在420多人，雲林縣立蔦松藝術高中今天揭牌，為青年學子的音樂、美術、舞蹈開拓新學習領域及發展空間。

原本是偏鄉小校的水林鄉蔦松國中，從民國102年起轉型為全國第一所公辦民營藝術學校，今天升格為包含國中、高中的完全學校－雲林縣立蔦松藝術高級中等學校，為水林鄉增添歷史紀錄。

雲林縣政府副縣長謝淑亞及總顧問張清良、台灣大學經濟系教授的雲林縣傳統教育基金會董事長張清溪、雲林縣議員黃文祥及蔡岳儒、地方各界及來自國內外各地家長們，見證蔦松藝術高中邁向新里程。

蔦松藝術高中校長張凱瑞表示，在現代藝術當道的現今環境，蔦松藝術高中堅持扮演「古典藝術的搖籃」角色，以弘揚傳統藝術、文化及道德為標竿，經由音樂、美術、舞蹈的教學，不只扎根技藝學習的基本功，同時講究內在祥和的修持，這對青少年階段學子的成長是很棒的教育學習。

張凱瑞表示，從荒蕪中轉型復興的蔦松藝術高中，高中部如今不再寄人籬下於麥寮高中，包含國中及高中完全獨立運作，學生人數從剛開始轉型時不到40人，如今420多人。有特色是蔦松藝術高中吸引學子之處，更重要的是，培育出品德與藝術兼備的新時代青年，受到家長們及各界的一致肯定。