高麗菜種植登記首日冷清 嘉縣農民：跟老天賭有賺

2019-08-01 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農委會為改善高麗菜產銷失衡，辦理登記保障收入措施，優先協助加工外銷，今天受理登記首日，嘉義縣府農業處統計，只有布袋鎮農民申報0.36公頃一筆；農民登記意願低，農民說，目前高麗菜價好，高麗菜種植成本不高又好管理，遇菜價高就賺，登記麻煩不划算，跟老天賭還有賺頭。

去年暖冬影響，高麗菜盛產價跌，農民血本無歸，農委會啟動登記保障收入措施，但農民反應冷淡，目前菜價好，農民意願不高。農委會上半年在高麗菜主要產地彰雲嘉南縣市試辦，登記截止，嘉縣農民反應冷清，縣府農業處統計，18鄉鎮市農會僅六腳鄉及太保市農會有農民登記，合計只有0.8394公頃；今天正式登記首日，僅布袋鎮農民申報0.36公頃一筆。

「解決產銷失衡不宜只針對特定作物」青松果菜生產合作社總經理呂政諺說，高麗菜量多又好種，被稱「菜王」，但不只高麗菜會產銷失衡，其他農作物也會，要避免失衡應計畫生產，既要登記，農委會就要針對所有易產銷失衡作物，只針對高麗菜會引發農民疑慮不配合，況且農民及盤商租地種植，跟老天對賭「賭性」強。

農業處說，高麗菜種植登記今天起到隔年2月，呼籲農民在預定種植前30天內，或者種植後10日內向土地所在地農會辦理登記，經農會現勘確認面積，可申請有機質肥料補助，每公斤補助上限3元，每公頃最高補助3萬元。