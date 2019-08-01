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士軍官校畢業患思覺失調 她靠做月餅找回自信

2019-08-01 16:58聯合報 記者鄭維真╱即時報導

小君於士軍官校畢業那年，因家庭經濟壓力等因素罹患思覺失調症，她感覺到自己生活功能逐漸退化，不但無法回到職場工作，長期生病也讓她與家人產生疏離感，後來她接受治療，並到身障機構做月餅，讓她重新對人生找到希望，小君說，「做月餅雖然辛苦，但再累也值得」。

台南市社會局今天舉辦「攜手助愛，歡慶中秋」愛心禮盒促銷活動，邀請台南市9家身心障礙福利機構及團體參與，市長黃偉哲當起促銷代言人，現場每單位認購十盒，並逐一試吃、為各單位加油打氣。

黃偉哲表示，台南市截至今年6月底，身障人口總數為9萬7988人，今年身障機構製作各式月餅與手工餅乾，還有花茶、蛋捲及咖啡等禮盒。社會局長黃志中表示，今年身障秋節禮盒促銷預定目標值為2萬2000盒，總金額期望能達750萬元，有意訂購者可洽社會局（06）2991111分機8522找蕭小姐。

今年35歲的小君因罹患思覺失調症，在家人鼓勵下接受醫院治療，輾轉到身障機構，由於知道自己必須改變，小君在職能治療師的鼓勵下開始接觸烘焙工作坊，並決定加入中秋節的生產小組。職能治療師透過各式各樣的方法，引導小君及其他同伴學習中秋月餅的製作，一起學習製作月餅前的環境及個人清潔、口罩、帽子正確佩帶方式，並各自熟悉備料、包餡、烘烤及包裝等不同工作分工。

小君說，有時雖然身體不舒服，但只要一投入月餅製作，就常會忘記身體的不適，因為學習做月餅，讓她的人生重新看到希望。

社會局身心障礙褔利科長許乃文說，一般人製作月餅可能不是一件太複雜的事，但對身障朋友需要比一般人付出更多的努力與學習，才有辦法產出一顆月餅。為協助身障機構推廣，社會局結合南紡購物中心從8月3日到6日，每天下午2時到晚上8時在5樓夢想舞台區特別安排身心障礙福利機構及團體設攤。

台南市社會局今天舉辦「攜手助愛，歡慶中秋」愛心禮盒促銷活動，邀請台南市9家身心障...
台南市社會局今天舉辦「攜手助愛，歡慶中秋」愛心禮盒促銷活動，邀請台南市9家身心障礙福利機構及團體參與。記者鄭維真／攝影
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月餅身障中秋節
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