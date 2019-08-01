台南七夕嘉年華登場 黃偉哲:：今年有「愛情睡點」

2019-08-01 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



一年一度的七夕愛情嘉年華又來了，即日起展開為期18天的活動，台南市整座城市都變得甜蜜蜜，結合各知名的月老廟與浪漫景點外，還有各大飯店推出愛情套餐，今年更首度與高鐵合作，邀請外縣市愛侶一起到台南過浪漫七夕。

「2019臺南七夕愛情嘉年華」自8月1日至8月18日展開，市府今日在香格里拉遠東國際大飯店召開記者會，由金曲歌王謝銘祐所譜寫的愛情城市之歌《七月七》揭開序幕，7家月老廟宇及15家飯店餐飲業者代表皆到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，七夕嘉年華在賴清德及李孟諺前市長的努力下，已有非常好的基礎，不只成功發揚「愛情神點」，也就是各大月老廟來為有情人牽線，還有各大飯店推出的「愛情餐點」，此外還有許多的「愛情景點」，如大魚的祝福、1661臺灣船園區、德陽艦等等，今年更首度和高鐵合作「愛情快點」，讓旅客可於飯店聯票訂房享優惠，而為了讓大家玩得盡興，市府還推出「愛情亮點」，也就是一系列七夕活動及住宿飯店，他開玩笑稱之為「愛情睡點」。

市府文化局指出，「2019臺南七夕愛情嘉年華」以「城市」為場域，透過約會景點、百貨商圈等活動，串起整個城市的甜蜜氛圍；再以「月老」為主軸，串連本市7座月老廟、旅宿業者、交通運輸業者等，舉辦包括月老出巡、月老甜甜－愛情總舖師、祈緣幸福派對等月老相關活動及特色餐食；最後，透過戀愛相關主題的展覽或裝置藝術，邀請大家一同感受整座城市充滿「戀人絮語」的浪漫愛情故事。此外，活動期間更打造一台「愛情誕生扭蛋機」，超過千份限定紀念品，請大家千萬不要錯過。