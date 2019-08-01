野望國家公園國際自然影展 8月起台江國家管理處播放

2019-08-01 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



第9屆台灣野望國際自然影展，8月4日起至9月22日，在台江國家公園管理處遊客中心播放。透過影片介紹、欣賞、心得分享和觀眾互動等方式，讓民眾認識外國生態紀錄片，增長全球環境生態視野，了解生物多樣性的重要。

台江國家公園管理處說，素有「國際生態影片奧斯卡」之稱的英國Wildscreen，授權第9屆台灣野望國際自然影展，合作播映得獎20部影片，內容適合親子、民眾來觀賞，影展以「生物多樣性」為主題，「遺傳多樣性」、「物種多樣性」及「生態多樣性」作為分類，同時標示「氣候變遷」、「過度利用」、「棲地喪失」、「外來種」等威脅，以期增進民眾對於生物多樣性的瞭解。

內政部營建署、台灣野望自然傳播學社野暨台灣各國家公園，共同合辦「108野望國家公園國際自然影展」，提供20部野望影展影片供台江國家公園理處辦理播映活動。

活動免費現場免報名自由參加，汽機車請於四草大道上循「遊客停車場」指標進入園區，並將車輛停放於「遊客停車場」後，將可順利抵達活動地點。