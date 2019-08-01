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野望國家公園國際自然影展 8月起台江國家管理處播放

2019-08-01 16:23聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

第9屆台灣野望國際自然影展，8月4日起至9月22日，在台江國家公園管理處遊客中心播放。透過影片介紹、欣賞、心得分享和觀眾互動等方式，讓民眾認識外國生態紀錄片，增長全球環境生態視野，了解生物多樣性的重要。

台江國家公園管理處說，素有「國際生態影片奧斯卡」之稱的英國Wildscreen，授權第9屆台灣野望國際自然影展，合作播映得獎20部影片，內容適合親子、民眾來觀賞，影展以「生物多樣性」為主題，「遺傳多樣性」、「物種多樣性」及「生態多樣性」作為分類，同時標示「氣候變遷」、「過度利用」、「棲地喪失」、「外來種」等威脅，以期增進民眾對於生物多樣性的瞭解。

內政部營建署、台灣野望自然傳播學社野暨台灣各國家公園，共同合辦「108野望國家公園國際自然影展」，提供20部野望影展影片供台江國家公園理處辦理播映活動。

活動免費現場免報名自由參加，汽機車請於四草大道上循「遊客停車場」指標進入園區，並將車輛停放於「遊客停車場」後，將可順利抵達活動地點。

8月及9月各影片播映時間及活動相關訊息請至台江國家公園網站查詢，也歡迎到「台江國家公園facebook粉絲團」按讚及追蹤，掌握最新活動訊息，相關問題請洽解說教育課06-2842600轉1503高先生。

第9屆台灣野望國際自然影展，8月4日起在台江國家公園管理處播放，民眾可免費欣賞。...
第9屆台灣野望國際自然影展，8月4日起在台江國家公園管理處播放，民眾可免費欣賞。圖/ 台江國家公園管理處提供
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