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陳吉仲視察麻豆下營 同意補助農會設加工冷鏈處理中心

2019-08-01 16:21聯合報 記者謝進盛╱即時報導

農委會主委陳吉仲今天巡視麻豆、下營區農會，了解目前啟動大顆文旦收購去化情形，除原有麻豆文旦次級品收購100萬台斤，新增加下營區30萬台斤，也同意補助麻豆及下營農會興建文旦加工冷鏈處理中心，可望有效去化每年文旦產期面臨的產銷問題。

台南市種植文旦約1千公頃，年產值超過15億元，其中麻豆栽種文旦面積828公頃最多，農委會主委陳吉仲今年3月在立委郭國文邀請走訪麻豆果園，農民憂心受到立委補選餘波影響，加上今年中秋節距離白露日期接近，擔心價格受到影響，陳吉仲允諾補助收購大果（次級）文旦，避免太多次級品進入市場，以維持麻豆文旦的高身價。

近日文旦進入採收期，農委會宣布上月26日到8月4日止，每日上午8點到下午9點受理各果樹產銷班的大果文旦收購，收購價每台斤10元，預計收購100萬台斤，分10天收購完成，收購地點在麻豆農會供銷部農業倉庫。

陳吉仲今天中午來到現場巡視收購情形，農會總幹事孫慈敏說，至昨天為止已經收購了一半約50萬斤，農糧署南區分署長姚志旺說，大果文旦比一般規格的麻豆文旦果實略大，品質不一定差，收購大果文旦可穩定麻豆文旦市場行情。

孫慈敏也當面向陳吉仲爭取利用農會糧倉約60坪空間，闢建為文旦加工冷鏈處理中心，將添購自動剝皮機、冷凍庫等設施，孫慈敏表示，農會收購的大果文旦，將加工製成蜂蜜柚子茶、柚子蔘、梅柚片等加工品，陳吉仲認同，同意補助，詳細金額仍待確認。

陳吉仲稍早也前往下營農會，允諾比照每台斤10元，收購10萬斤文旦次級品，也同意下營農會爭取興建文旦加工冷鏈處理中心。

麻豆農會總幹事孫慈敏（左一）向農委會主委陳吉仲（左二）爭取補助興建文旦加工冷鏈處...
麻豆農會總幹事孫慈敏（左一）向農委會主委陳吉仲（左二）爭取補助興建文旦加工冷鏈處理中心，陳允諾補助。記者謝進盛／攝影
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麻豆農會啟動收購文旦次級品，可望有效去化每年文旦產期面臨的產銷問題。記者謝進盛／...
麻豆農會啟動收購文旦次級品，可望有效去化每年文旦產期面臨的產銷問題。記者謝進盛／攝影
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農委會主委陳吉仲（中）今天巡視麻豆、下營區農會，了解目前啟動大顆文旦收購去化情形...
農委會主委陳吉仲（中）今天巡視麻豆、下營區農會，了解目前啟動大顆文旦收購去化情形記者謝進盛／攝影
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文旦陳吉仲農委會
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