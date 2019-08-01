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進入普度月 黃敏惠到嘉義城隍廟開普求平安

2019-08-01 15:45聯合報 記者李承穎╱即時報導

今天是農曆7月初一，進入普度月，嘉義市還保有以往「輪普」習俗，由嘉義城隍廟的普度法會開始，於九華山地藏庵結束，市長黃敏惠今天下午2點前往城隍廟主持開普儀式，祈求國泰民安、風調雨順，昨晚8時許，城隍廟也舉辦「淨爐除穢」儀式，首度開放民眾參與，吸引數百人前往除厄運，保平安。

嘉義市有別於其他縣市只在中元節時普度，早年各聚落、街里輪流普度設宴的「輪普」習俗，是市民的共同記憶，近年逐漸改以配合參加當地廟宇的普度法會，方式祭祀「好兄弟」，由每個廟宇在農曆七月時輪流舉辦普渡儀式。

民族里長劉宗源說，童年時只要輪普，家家戶戶就會設壇祭拜，到了晚上就設宴請左鄰右舍，很像過年，整整熱鬧一個月，近年雖然改以廟宇為主，但仍希望這種儀式能長存。

嘉義城隍廟說，建廟三百餘年，每年農曆7月舉辦城隍中元祭典，一直以來嘉義市的「輪普」儀式算是碩果僅存，少數存在的儀式。完整的普度儀式成為嘉義地區珍貴文化，包含起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開普，這些儀式是文化上珍貴資產，也向文化局申請民俗類無形文化資產。

城隍廟說，首先會在廟內起鼓通知好兄弟即將鬼門開消息，並在廟前豎燈篙，夜間點亮燈火導引好兄弟降臨，並在牛稠溪放水燈正式導引好兄弟前來，當晚舉行「淨爐除穢」，希望能教導人心除惡向善的正念後，才在農曆七月初一舉行鬼門開開普儀式。

嘉義城隍廟今年也會在農曆8月1日舉辦城隍夜巡，除了有城隍出巡古裝隊伍、陣頭表演，今年有300多位民眾報名參與「夯枷祈福」，也預計有日本團和國外旅客參與。

嘉義市還保有以往「輪普」習俗，第一天由嘉義城隍廟的普度法會開始，由市長黃敏惠今天...
嘉義市還保有以往「輪普」習俗，第一天由嘉義城隍廟的普度法會開始，由市長黃敏惠今天下午2點主持開普儀式。記者李承穎／攝影
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嘉義城隍廟舉辦「淨爐除穢」儀式，首度開放民眾參與，吸引數百人前往除厄運，保平安。...
嘉義城隍廟舉辦「淨爐除穢」儀式，首度開放民眾參與，吸引數百人前往除厄運，保平安。照／嘉義城隍廟提供
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嘉義市還保有以往「輪普」習俗，第一天由嘉義城隍廟的普度法會開始。記者李承穎／攝影
嘉義市還保有以往「輪普」習俗，第一天由嘉義城隍廟的普度法會開始。記者李承穎／攝影
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嘉義城隍廟舉辦「淨爐除穢」儀式，由法師首度開放民眾參與，吸引數百人前往除厄運，保...
嘉義城隍廟舉辦「淨爐除穢」儀式，由法師首度開放民眾參與，吸引數百人前往除厄運，保平安。照／嘉義城隍廟提供
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嘉義市還保有以往「輪普」習俗，第一天由嘉義城隍廟的普度法會開始，由市長黃敏惠今天...
嘉義市還保有以往「輪普」習俗，第一天由嘉義城隍廟的普度法會開始，由市長黃敏惠今天下午2點主持開普儀式。記者李承穎／攝影
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嘉義市還保有以往「輪普」習俗，第一天由嘉義城隍廟的普度法會開始。記者李承穎／攝影
嘉義市還保有以往「輪普」習俗，第一天由嘉義城隍廟的普度法會開始。記者李承穎／攝影
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民族里長劉宗源（右一）說，嘉義市民早年在各聚落、街里輪流普度設宴的「輪普」習俗，...
民族里長劉宗源（右一）說，嘉義市民早年在各聚落、街里輪流普度設宴的「輪普」習俗，是市民的共同記憶。記者李承穎／攝影
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嘉義城隍廟放水燈
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