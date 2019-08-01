白手起家回饋鄉里 吳壽祿獲安平模範父親

2019-08-01 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



一年一度父親節將屆，台南市安平區公所遴選吳壽祿為今年度安平區模範父親代表，區長賴青足偕同多位里長前往祝賀，致贈「明倫教孝」匾額，獻上誠摯、崇高的敬意。白手起家的吳壽祿與妻子開設建材公司，常常兩人共吃一個便當，甚至忙到只能在辦公室過夜，如今事業有成，積極投身公益團體與活動，吳回首過去的努力，「似乎都一切都有了回饋」。

吳壽祿20歲那一年，在朋友的引薦下便踏入了建材行業，秉持著年輕人的一股熱情，毅然決然的開設一間建材公司；在那個困苦的年代，他在家人與妻子的支持下白手起家，其間兩人共吃一個便當，甚至忙到只能在辦公室過夜，過著日以繼夜的打拚歲月，而天道酬勤，他終於闖出一番事業。

吳壽祿與妻子育有3名子女，對兒女百般呵護及重視親子教育，即使工作繁忙，也會盡可能抽出時間親自接送孩子上下學，只為把握與他們相處的時光。因此，在吳身教及言教薰陶下，子女均接受高等教育，在社會上貢獻所長且有自己一片天地，對社區鄰里均熱心公益不落人後。

區長賴青足說，吳壽祿為人熱心公益、風趣幽默，平日積極參與社會服務，投身於許多公益團體與活動。目前為安平區調解委員會調解主席，每周到區公所善用所長協助處理民眾間糾紛，同時也加入了安平區行善團及獅子會等公益團體，參加警友站促進警民合作，希望打造治安良好環境。