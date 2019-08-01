百年歷史的日本旅行社來嘉市 承諾送日本客人「來嘉」

2019-08-01 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市長黃敏惠今年6月率領市府團隊赴日拚觀光，拜會有歷史154年歷史、日本第三大的「日本旅行」旅行社，社長堀坂明弘當時親自接待，副社長小谷野悅光今天率領4名代表回訪嘉義市，小谷野悅光說，因為被市長黃敏惠的熱情感動，這是第一次與台灣的縣市政府合作，希望能維持這份情誼，未來會為嘉義專門設計旅遊行程，努力把日本客人送到嘉義來。

黃敏惠在市府市長室接待小谷野悅光一行人，並致贈檜木烙畫，上頭刻有她和社長的合照，小谷野悅光則送上日本旅行社的紀念袋，日本旅行社顧問江明清負責翻譯，黃敏惠也邀請江當市政顧問。

江明清說，透過日本旅行社來台觀光的旅客，每年有7萬人次，但通常都是到知名城市如台北、高雄等，途中才會經過嘉義，但未來一年內，日本旅行社企畫人員將派許多考察團來，研究嘉義市的美食、旅館和觀光景點，設計出符合日本遊客需求的「嘉義旅行商品」。

黃敏惠說，嘉義市與日本的連結很深，嘉義市城隍廟裡還留有日本富士山的花磚，市府將匯集各方資源，積極推動日本旅遊市場，更期待與日本旅行的合作越來越密切，「嘉義不缺少美，缺少發現，最代表台灣人特色的就在嘉義」。