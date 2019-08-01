嘉縣首間幾點了咖啡館開張 101歲阿嬤扮最高齡實習生

2019-08-01 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會合作首間嘉義縣「幾點了咖啡館」水上鄉北雄門市，提供高齡失智長輩實習與民眾社交互動，上午歡喜開張，3名平均86歲阿嬤當實習生，最高齡101歲人瑞阿嬤陳劉梅珠，人老心不老，大玩流行復古風裝扮，戴領巾，臉帶笑容親切歡迎縣長翁章梁等人光臨，沖泡咖啡及結帳，不輸年輕店員，場面熱鬧溫馨。

「哩賀！」梅珠阿嬤、75歲富子阿嬤及77歲富美阿嬤，歡迎翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、聖母基金會董事長陳美惠修女及議員林緗亭光臨，長輩穿美美衣服，擦口紅，讓人直呼好嬈嬌，務農退休梅珠阿嬤由3名女兒陪同，當眾賓客面前彎腰起身，贏得眾人驚呼。

翁章梁戴特殊老化眼鏡和手套，體驗長輩身體退化情境，與富子阿嬤整理貨架，富子教縣長「安捏，丟嘎放上去！」身手矯健，縣長大讚阿嬤「比伊卡肖年！」翁章梁、陳美惠及蔡易餘向梅珠阿嬤，買茶葉蛋及咖啡，梅珠阿嬤在店員協助下，操作咖啡機、結帳，老闆娘架式十足。

梅珠阿嬤剛到水上日間照顧中心，還需坐輪椅，經社工及照服員照顧，體力精神逐漸恢復，成為全台最高齡咖啡館實習生，家人發現阿嬤實習後變活潑健談；75歲富子阿嬤罹失智症常出現妄想、情緒不穩，透過日間照顧到咖啡館，重拾以前活潑個性。