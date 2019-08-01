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南警鐵粉捐贈滅火器 協助事故車輛滅火

2019-08-01 10:28聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

交通事故樣態多，常有車輛因線路短路、油路破損發生火燒車意外，台南市寯陽實業有限公司董事長蔡明憲身兼大台南警察之友會副會長，為回饋社會，今天上午捐贈80具小型滅火器給台南市交通大隊，配置在巡邏警車上，由交通大隊長翁誌宏代表接受，讓員警在遇上火燒車時，能第一時間使用滅火器協助滅火。

捐贈儀式上午9點在交通大隊舉行，由蔡明憲代表捐贈，蔡明憲2100年創業設立寯陽實業公司，致力於生產車燈、頭燈、方向燈、 霧燈、尾燈及第三煞車燈等產品，並曾榮獲2012年度「台灣製造精品獎」，是國內知名車燈製造大廠。

蔡明憲除了事業有成外，愛心更是不落人後，奉獻社會不遺餘力。他深知火災搶救的時效性，如能在火災剛發展之時，即由線上巡邏員警快速完成滅火且有效阻絕，慷慨解囊捐贈台南市交通大隊，並裝配於每輛巡邏警車上，充實員警救災器材，並期望藉此拋磚引玉，吸引各界善心人士共襄盛舉。

交通大隊長翁誌宏說，提醒駕駛人駕車出門前，檢查自身車輛胎纹、引擎溫度及電路狀況，定期保養車輛，避免發生火燒車意外。

據了解這種新式小型滅火器「封火輪」，有效期限3年，可重複使用，包括窗簾、汽車、油鍋或是木材著火，都可快速撲滅火苗，不會復燃。除通過烤箱100度烤8小時檢測，並可耐零下5度至120度低溫。

寯陽實業有限公司董事長蔡明憲（右），捐助小型滅火器給台南市交通大隊，由大隊長翁誌...
寯陽實業有限公司董事長蔡明憲（右），捐助小型滅火器給台南市交通大隊，由大隊長翁誌宏（左）代表收受。記者黃宣翰/攝影
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寯陽實業有限公司董事長蔡明憲，捐助小型滅火器給台南市交通大隊，將配置在巡邏警車上...
寯陽實業有限公司董事長蔡明憲，捐助小型滅火器給台南市交通大隊，將配置在巡邏警車上，協助員警遇到火燒車時可協助滅火。記者黃宣翰/攝影
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火燒車火災警察
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