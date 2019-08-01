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當警察要學泡茶！中埔警分局實習生學茶道

2019-08-01 10:24聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣警察局中埔分局於7月1日起，有15位警校實習生至分局實習，分局長顏偉丞在7月30日實習座談會，特別邀請中埔警友辦事處副主任林玫美，教導實習生學習茶道，藉此紓解實習警務工作壓力，學習警民互動。

顏偉丞表示，警察工作勞心又勞力，日前他就思考，如何幫助新人，投入警察工作中紓解壓力，也是成為優秀警察課題之一，剛好中埔分局轄區就是嘉義大阿里山區茶區，有許多茶藝師，決定請他們指導茶文化，可幫助同仁釋放工作壓力。

「泡茶是警民互動最好方法！」茶藝講師林玫美說，現在許多年輕人只喝冷飲，不懂也沒機會喝茶，實習生們也直言沒接觸過茶文化，她從台灣茶、阿里山茶區介紹，說明茶文化、生活茶，指導學員如何用心泡好茶。

中埔分局四組組長蔡政亨表示，泡茶寒暄是台灣社會長久的社交文化，除了以茶會友，透過茶香沏出濃厚人情味，茶道文化也增加同事間情感交流，同時活化警務工作中經驗傳承。

他說，過去處理警政工作經驗，當事人在緊張、緊繃情緒中，資深員警會泡壺茶，鼓勵當事人坐下來喝茶、說出心裡話，不僅紓解緊張情緒，也有助了解處理事件真相，但多數年輕員警沒機會接觸、學習茶道，這次座談會，不僅實習生受益，連許多資深員警都收穫不少。

嘉義縣警察局中埔分局邀請茶藝師，教導實習生學習茶道，藉此紓解實習警務工作壓力，學...
嘉義縣警察局中埔分局邀請茶藝師，教導實習生學習茶道，藉此紓解實習警務工作壓力，學習警民互動。圖／中埔分局提供
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嘉義縣警察局中埔分局邀請茶藝師，教導實習生學習茶道，藉此紓解實習警務工作壓力，學...
嘉義縣警察局中埔分局邀請茶藝師，教導實習生學習茶道，藉此紓解實習警務工作壓力，學習警民互動。圖／中埔分局提供
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嘉義縣警察局中埔分局邀請茶藝師，教導實習生學習茶道，藉此紓解實習警務工作壓力，學習警民互動。圖／中埔分局提供
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嘉義縣警察局中埔分局邀請茶藝師，教導實習生學習茶道，藉此紓解實習警務工作壓力，學...
嘉義縣警察局中埔分局邀請茶藝師，教導實習生學習茶道，藉此紓解實習警務工作壓力，學習警民互動。圖／中埔分局提供
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