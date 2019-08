大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



西班牙天主教聖雅各朝聖之路有千餘年歷史,也是世界遺產,每年吸引數百萬徒步朝聖旅人,嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩,帶國旗與1名學長本月初搭機飛往歐洲朝聖,昨天傳回他高舉青天白日滿地紅國旗,完成徒步800公里朝聖,抵達目的地聖雅各大教堂照片,分享感受。他父親、崇仁醫護專校生命教育中心主任謝昌任轉貼臉書,父子對話流露親情及信仰勇氣,讓親友及網友深受感動。

謝孟恩說,「說一句實在話,我從沒有信心會完成,打從第一個禮拜我就把自己帶的消炎藥止痛藥吃掉一半,水泡開始增生腳又伸不直,每天面臨大太陽飲用水不止渴,又太多的理由可以放棄可以坐車,每天都在天人交戰以前對遠行建立的信心在這個禮拜灰飛煙滅。

但總有那麼一句話在我腦海盤旋「keep going and trust myself 」當迷茫不安的時候,就相信自己吧!

過去自以為走過很多地方,但這次讓我重新審視了自己,到底你真的走過了哪裡?你的收穫是什麼?我一直記得一個荷蘭爺爺說的「我年輕的時候來這裡為了尋求我自己的答案,雖然最後我並沒有找到我的答案,不過我感受到天主很愛我,祂讓我很快樂的過每一天。

完成了明天不用早起燃燒膝蓋燃燒腳踝,但這不是結束,是一個開始,那天下飛機,輕輕的一句,開始了今天到終點,輕輕的一句結束了一切都是那麼不真實,一個從沒有信心完成的人,到最後不相信自己完成了的故事,其實,「要發現自己的極限」,很難。要我用四個字形容我的感受就浴火鳳凰吧。」

謝昌任說「身為父親,這趟旅程意義,是否完全展現在朝聖最終點?如果有,到底是什麼?是全新的自己?「我是一個全新的生命,卸下了回憶、欲望和企圖心的包袱。」P164,《一個人的不朽遠行:聖雅各朝聖之路》Jean-Christophe Rufin 著。我堅信,正因天主如星光般帶領,讓孟恩他們以喜樂且平安的,完成生命中最重要朝聖之旅。願光榮歸於天主!」