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大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 09:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

西班牙天主教聖雅各朝聖之路有千餘年歷史，也是世界遺產，每年吸引數百萬徒步朝聖旅人，嘉義縣就讀天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗與1名學長本月初搭機飛往歐洲朝聖，昨天傳回他高舉青天白日滿地紅國旗，完成徒步800公里朝聖，抵達目的地聖雅各大教堂照片，分享感受。他父親、崇仁醫護專校生命教育中心主任謝昌任轉貼臉書，父子對話流露親情及信仰勇氣，讓親友及網友深受感動。

謝孟恩說，「說一句實在話，我從沒有信心會完成，打從第一個禮拜我就把自己帶的消炎藥止痛藥吃掉一半，水泡開始增生腳又伸不直，每天面臨大太陽飲用水不止渴，又太多的理由可以放棄可以坐車，每天都在天人交戰以前對遠行建立的信心在這個禮拜灰飛煙滅。

但總有那麼一句話在我腦海盤旋「keep going and trust myself 」當迷茫不安的時候，就相信自己吧！

過去自以為走過很多地方，但這次讓我重新審視了自己，到底你真的走過了哪裡？你的收穫是什麼？我一直記得一個荷蘭爺爺說的「我年輕的時候來這裡為了尋求我自己的答案，雖然最後我並沒有找到我的答案，不過我感受到天主很愛我，祂讓我很快樂的過每一天。

完成了明天不用早起燃燒膝蓋燃燒腳踝，但這不是結束，是一個開始，那天下飛機，輕輕的一句，開始了今天到終點，輕輕的一句結束了一切都是那麼不真實，一個從沒有信心完成的人，到最後不相信自己完成了的故事，其實，「要發現自己的極限」，很難。要我用四個字形容我的感受就浴火鳳凰吧。」

謝昌任說「身為父親，這趟旅程意義，是否完全展現在朝聖最終點？如果有，到底是什麼？是全新的自己？「我是一個全新的生命，卸下了回憶、欲望和企圖心的包袱。」P164，《一個人的不朽遠行：聖雅各朝聖之路》Jean-Christophe Rufin 著。我堅信，正因天主如星光般帶領，讓孟恩他們以喜樂且平安的，完成生命中最重要朝聖之旅。願光榮歸於天主!」

聖雅各朝聖之路是前往天主教聖地之一西班牙北部城市聖地牙哥-德孔波斯特拉的朝聖之路，從法國各地經由庇里牛斯山，通往西班牙北部道路，是聯合國教科文組織登錄世界遺產，朝聖終點是聖地牙哥的聖雅各大教堂，聖雅各之路成為追求心靈洗滌旅人首選，每天生活簡化到只剩走路、吃飯、睡覺三件事。

天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗與1名學長本月初搭機飛往歐洲朝...
天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗與1名學長本月初搭機飛往歐洲朝聖，昨天傳回他高舉青天白日滿地紅國旗，完成徒步800公里朝聖，抵達目的地聖雅各大教堂照片，分享感受。圖／擷取謝昌任臉書
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天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗與1名學長本月初搭機飛往歐洲朝...
天主教靜宜大學中文系一年級的光鹽社長謝孟恩，帶國旗與1名學長本月初搭機飛往歐洲朝聖，傳回他高舉青天白日滿地紅國旗朝聖照片。圖／擷取謝昌任臉書
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西班牙國旗
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