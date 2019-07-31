陳家欽視察嘉義縣警局：查賄選防制暴力 警方責無旁貸

2019-07-31 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



警政署陳家欽署長今天下午由刑事警察局長黃明昭陪同，到嘉義縣警察局召集刑警大隊及各分局長偵查隊長等幹部座談，聽取警察局長廖宗山針對年底總統立委大選選前淨化治安、查賄制暴各項整備工作簡報，指示查賄警察責無旁貸，應審慎布建查察。

陳家欽說，現階段相關執行重點，如爭議（假）訊息處置與澄清，應積極查證，於認定屬散布假消息後，立即據以進行偵處並發布澄清，另要求員警執行各項勤務工作應恪守行政中立、依法行政原則，針對任何違法行為應積極深入追查、依法究辦，對意圖犯罪者產生遏阻作用，警政署一定做警察局最強而有力後盾，全力支持。

嘉縣警局歷次辦理選舉查察賄選成效卓著，陳家欽感謝員警查賄制暴付出的辛勞，對社會治安所做出的貢獻，針對年底大選選前淨化治安、查賄制暴，要求做好萬全準備，讓選舉治安工作平順完成。

陳家欽指出，這次全國性大選，相關維安工作務必嚴密規劃，要求各警察分局長確實掌握轄區治安狀況，必要時可採交叉、跨區合作方式，執行各類查緝作為工作。