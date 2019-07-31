暖心！華山基金會 邀崙背獨老品嘗早午餐

2019-07-31 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



華山基金會崙背天使站，今天在雲林縣崙背鄉詔安客家文化館，舉辦「『崙』番送愛 讓愛發光」公益活動，邀請在地獨居長輩品嘗西式早午餐，也邀請到音樂老師李沿錚到場演奏長笛，盼用活動號召更多民眾一起守護雲林縣孤老長輩。

81歲的李阿嬤兒子病逝，她得承擔起養育孫女重擔，穿梭在崙背大街小巷撿拾回收品，貼補孫女們的學費；華山基金會會得知後，定期訪視阿嬤，並提供所需物資、送餐，今天也特別邀她品嘗早午餐放鬆。

李阿嬤開心笑說，華山基金會讓她減輕不少生活壓力，也撫慰她內心苦楚，感謝有基金會照顧，「呼我有依靠。」

雲林縣政府社會處老人福利科長賴永明、崙背鄉民代表會副主席李居安、代表洪如萍、李日存、詔安客家文化館主任黃衍明等人，今天也到場共襄盛舉。

縣議員廖萬服務處與李居安，也在現場號召捐款，希望藉此拋磚引玉，號召更多人，支持華山基金會在地孤老服務。