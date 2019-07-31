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接地氣！故宮南院結合雲嘉南多所寺廟 辦王得祿與蔡牽展

2019-07-31 17:21聯合報 記者魯永明╱即時報導

故宮院長吳密察上任接地氣，嘉義故宮南院所在地太保市，是清朝台灣最高官位王得祿出生地，王得祿與海賊王蔡牽對決，蔡牽跳粱海上，促成王得祿功業彪炳，王得祿生前贈18面匾額給各地大廟，故宮結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展，今天下午開幕，吳密察贈王得祿鄉土教材給縣長翁章梁及校長代表，另贈感謝狀給出借匾額寺廟負責人。

開幕儀式創新邀在地布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵當主持人，以二胡及小提琴樂器演奏，呈現海上強盜與官兵鬥智對決緊張氣氛。

清嘉慶12年，浙江提督李長庚被蔡牽狙殺，王得祿接續其職，開啟與蔡牽海上對決；嘉慶14年，王得祿任福建水師提督，與浙江提督邱良功，在浙江台州漁山外洋合兵圍攻，蔡牽以銀元替代用盡的彈丸，王得祿雖中砲受傷，但仍下令以坐船衝撞蔡牽船舵，最後船覆，蔡牽落海身亡。

蔡牽跳粱海上，促成王得祿日後功業彪炳，他由千總起身，歷經嘉慶、道光朝，一路從千總、逐步晉升守備、游擊、副將、總兵，替補李長庚為從一品提督，從賞封二等子爵到追封伯爵，而後太子少保到追贈太子太師封銜。

故宮南院精選院藏清代檔案文書，搭配民間的畫像、袍服、誥命及宮廟贈匾等資料，推出「蔡牽與王得祿」特展，藉民間梟雄與官方提督的海上對決，呈現歷史的多元詮釋，第一檔期展到11月3日，第二檔11月5日展到明年2月10日。

「蔡牽與王得祿展，就是側寫嘉義地方歷史的展覽」吳密察指出，王得祿因剿平19世紀初縱橫中國東南洋面的蔡牽海上勢力，成為清朝臺灣籍最高武官。當時蔡牽，曾多次攻入台灣並在嘉義沿海地區逗留，因此，至今仍有傳說，蔡牽子孫及部將在嘉義繁衍下來，也因而，圍繞在蔡牽與王得祿間，不僅是海上的官民爭鬥，也牽涉著嘉義地方社會的歷史發展脈絡。

歷史不只存於宮廷庫房，也在你我所居的鄉里，無處不在，本次展覽除獲得王得祿家族同意借出「王得祿袍服」和「王得祿祖父母誥命」等重要文物參展外，也從白河大仙寺、嘉義市城隍廟、新港奉天宮、北港朝天宮、朴子配天宮等雲嘉南古廟中借得當年王得祿的贈匾及畫像；為深耕教育，也向新港六興宮商借王得祿相關資料製作成鄉土教材，提供各國中、小學校設計在地課程使用。

故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展...
故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展，下午開幕，吳密察(右)贈感謝狀給王得祿後代王誠明(左)。記者魯永明／攝影
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故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展...
故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展，下午開幕，展出王得祿畫像。記者魯永明／攝影
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故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展，下午開幕，展出王得祿生前穿的袍服。記者魯永明／攝影
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故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展...
故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展，下午開幕。記者魯永明／攝影
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故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展...
故宮院長吳密察上任接地氣，結合王得祿後代及雲嘉南受贈匾額大廟，舉辦王得祿與蔡牽展，下午開幕，吳密察(左二)贈王得祿鄉土教材給縣長翁章梁(右二)及兩位校長代表。記者魯永明／攝影
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嘉義故宮南院吳密察
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