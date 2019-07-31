轉運站垃圾只出不進 斗六垃圾改放陸橋下引民憂慮

2019-07-31 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六市垃圾位於虎溪里臨時轉運站垃圾堆積4樓高，陣陣惡臭讓鄰近的莿桐鄉大美村民難以忍受，日前封路抗議不讓垃圾車進出，縣府環保局長張喬維當場承諾，該轉運站垃圾只出不進、加速去化，並將打包封膜，才結束抗議，有民眾發現斗六每天產出的垃圾被堆置在西瓜寮陸橋下，擔心引發環境衛生問題，市長林聖爵表示，暫時先利用橋下轉運，如果轉出量足夠即會淨空，且每次轉運完就會清洗地面並消毒。

日前大美村民封路抗議不讓垃圾車進出，張喬維向在場村民承諾，垃圾只出不進，垃圾將轉運他處，並加速去化，另補助斗六市打包封膜計畫，預估一個月內可進場打包，改善垃圾臭味。

近日有民眾發現，垃圾車將垃圾載到西瓜寮陸橋下，橋下堆滿垃圾，居民質疑附近數百公尺遠就是住宅區，近日天氣又炎熱，若衍生環境衛生問題該怎麼辦、要在此轉運多久也是個問號。

林聖爵表示，因應斗六市原來垃圾堆置場為河川局施作堤防用地，需交還施工，該處是縣政府找的臨時轉運地方，暫先利用橋下轉運，如果轉出量足夠即會淨空，且每次轉運完就會清洗地面並消毒。