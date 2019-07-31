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轉運站垃圾只出不進 斗六垃圾改放陸橋下引民憂慮

2019-07-31 17:06聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣斗六市垃圾位於虎溪里臨時轉運站垃圾堆積4樓高，陣陣惡臭讓鄰近的莿桐鄉大美村民難以忍受，日前封路抗議不讓垃圾車進出，縣府環保局長張喬維當場承諾，該轉運站垃圾只出不進、加速去化，並將打包封膜，才結束抗議，有民眾發現斗六每天產出的垃圾被堆置在西瓜寮陸橋下，擔心引發環境衛生問題，市長林聖爵表示，暫時先利用橋下轉運，如果轉出量足夠即會淨空，且每次轉運完就會清洗地面並消毒。

日前大美村民封路抗議不讓垃圾車進出，張喬維向在場村民承諾，垃圾只出不進，垃圾將轉運他處，並加速去化，另補助斗六市打包封膜計畫，預估一個月內可進場打包，改善垃圾臭味。

近日有民眾發現，垃圾車將垃圾載到西瓜寮陸橋下，橋下堆滿垃圾，居民質疑附近數百公尺遠就是住宅區，近日天氣又炎熱，若衍生環境衛生問題該怎麼辦、要在此轉運多久也是個問號。

林聖爵表示，因應斗六市原來垃圾堆置場為河川局施作堤防用地，需交還施工，該處是縣政府找的臨時轉運地方，暫先利用橋下轉運，如果轉出量足夠即會淨空，且每次轉運完就會清洗地面並消毒。

環保局副局長林武宏表示，斗六市垃圾在雲科路三段陸橋下實施轉運，實屬不得以措施，希望鄉親能夠諒解，為避免衍生環境汙染問題，嚴格要求清潔隊每日收運垃圾後，隔日一早一定要全部轉運，地面也要掃刷乾淨，以避免鄉親疑慮，縣府已補助斗六市公所增購頃卸車斗,將每日收集垃圾在不落地前題下，將垃圾裝置至大車，不留置並維持地面環境衛生，希望市民給斗六市公所改善期間。

近日有民眾發現，雲林縣斗六市公所清潔隊將垃圾載到西瓜寮陸橋下，橋下堆滿垃圾，居民...
近日有民眾發現，雲林縣斗六市公所清潔隊將垃圾載到西瓜寮陸橋下，橋下堆滿垃圾，居民質疑附近數百公尺遠就是住宅區，近日天氣又炎熱，若衍生環境衛生問題該怎麼辦。記者陳雅玲／攝影
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近日有民眾發現，雲林縣斗六市公所清潔隊將垃圾載到西瓜寮陸橋下，橋下堆滿垃圾，居民...
近日有民眾發現，雲林縣斗六市公所清潔隊將垃圾載到西瓜寮陸橋下，橋下堆滿垃圾，居民質疑附近數百公尺遠就是住宅區，近日天氣又炎熱，若衍生環境衛生問題該怎麼辦。記者陳雅玲／攝影
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斗六垃圾車
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