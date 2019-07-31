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暖心雇主給機會 助身心障青年安心就業

2019-07-31 15:47聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

「歡迎光臨，您好！」身心障礙青年陳景勛開心的招呼顧客，回想上工第一天緊張的連超商大門都不敢踏進，現在補貨、收銀都已能獨立作業，他感謝暖心雇主蔡梅芳願意提供機會，「在這邊工作很值得，也很安心！」蔡梅芳提到「肯做肯學最重要」，勞動部也有提供相關獎勵計畫補助，有效減輕人力成本支出。

陳景勛去年剛從高職畢業的，待業近半年，面試十幾次都沒有下文，雇主覺得他無法勝任而拒絕，在勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心媒合下，陳景勛今年初到超商工作。

陳景勛坦言對於初入職場工作很不適應，一開始記憶力較差、動作較慢，同樣事情要重複做好幾次才能上手，幸好同事都很包容照顧，幫助他逐漸熟悉工作環境，穩定上工7個月後，現在已能獨立作業，舉凡清點進貨、補貨上架、環境清潔等都難不倒，他開心的說「以前都伸手跟家裡要錢，現在可以自己賺了」！

蔡梅芳為陳景勛做了很多調整，例如發現他續航力差，無法連上四天班，因此就固定排休週三跟週日、擔心他動作慢客人不耐久候，也貼心製作告示牌，呼籲大眾多給愛心、耐心及同理心、更利用遊戲賞罰分明的方式，引導陳景勛發現工作缺失之處並改進，連最難的收銀也安排他非尖峰時段去學習，就是要培養他獨立作業的能力，蔡梅芳肯定的說「景勛肯做肯學，真的有分擔到工作量，現已成為門市重要的工作戰力了！」

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助就業弱勢者有較長時間準備及適應就業，並提高雇主聘僱意願，勞動部設有「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，歡迎有興趣的民眾就近向各就業中心洽詢！

身心障礙青年陳景勛去年畢業高職畢業，待業半年多，今年元月到連鎖超商工作，暖心店長...
身心障礙青年陳景勛去年畢業高職畢業，待業半年多，今年元月到連鎖超商工作，暖心店長蔡梅芳協助培訓，陳景勛現可獨當一面。記者姜宜菁／攝影
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身心障礙青年陳景勛（中）去年畢業高職畢業，待業半年多，今年元月到連鎖超商工作，暖...
身心障礙青年陳景勛（中）去年畢業高職畢業，待業半年多，今年元月到連鎖超商工作，暖心店長蔡梅芳協助培訓，陳景勛現可獨當一面。記者姜宜菁／攝影
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身心障礙青年陳景勛（左）去年畢業高職畢業，待業半年多，今年元月到連鎖超商工作，暖...
身心障礙青年陳景勛（左）去年畢業高職畢業，待業半年多，今年元月到連鎖超商工作，暖心店長蔡梅芳協助培訓，陳景勛現可獨當一面。記者姜宜菁／攝影
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勞動部超商
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