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市場租金不合理 國民黨台南「五告讚」成功調漲租金

2019-07-31 15:41聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市目前共有59座公有市場，各市場租金落差大，甚至許多溪北偏區月租竟比市區還高，質疑租金不合理，國民黨「五告讚」議會問政聯盟今召開記者會，肯定市長黃偉哲本月起調降租金，強調將持續監督市政，為老百姓看緊荷包。

台南市政府市場處秘書彭凌峰說明，縣市合併後各公有市場租金本來就存很大差異；又各公有市場屋齡、設備、面積大小甚至樓層不同，才會出現上述情形。

他說，經重新檢討審核租金計價辦法；取消原有公告現值，改以公告地價方式，同時也依據人口權數由目前四級拉大為五級，平均降幅達2至6成左右，大大降低業者負擔；全市市場年租金，由原來約1億3千餘萬驟減至9000多萬元，每年減少約4千萬元。

國民黨「五告讚」議會問政聯盟市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智今天新營區蔡育輝服務處召開記者會，蔡育輝等人說，同樣是美食城，人口數只有2萬5千多人鹽水區，點心城攤位月租金是4606元；有7萬8千多居民，且是府城遊客人潮最密集區域中西區沙卡里巴，月租卻僅需3073元，而市府調漲了2次市場攤位租金，尤其是原台南縣的溪北地區最嚴重。

蔡育輝等人說，上屆議會就提案，今年5月並與黨團成員質詢要求重新檢討，市府終於今年7月起調降，重新修正公告收費辦法，柳營市場及白河市場多數攤位月租少了一半以上，甚至減至6成5，柳營市場平均降幅是56％，白河降幅是41.1%。新營第一市場有店舖攤位每月可減付5425元，一年可省下6萬5以上，平均降幅是22%。鹽水點心城平均降幅8.5%；鹽水市場平均降幅32.8%。東山市場平均降幅22.7%。柳營小腳腿市場平均降幅是48.6%。後壁菁寮市場平均降幅49.1%；安溪市場減41.8%。

雖然公有市場攤位租金都將從今年7月起調降，「五告讚」問政聯盟議員們表示，過去市府漲價絕對不合理，他們將繼續努力，要求市府將近年漲價多收的租金歸還。

國民黨「五告讚」議會問政聯盟市議員尤榮智（右一起）、蔡育輝、方一峰今召開記者會，...
國民黨「五告讚」議會問政聯盟市議員尤榮智（右一起）、蔡育輝、方一峰今召開記者會，肯定市長黃偉哲回應訴求，本月起調降租金，強調將持續監督市政，為老百姓看緊荷包。記者謝進盛╱攝影
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