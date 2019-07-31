嘉市銀髮人才資源中心開幕 黃敏惠：開啟後半段人生

2019-07-31 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市銀髮人才資源中心今天開幕，提供銀髮族工作媒合、工作諮詢、評估與輔導、相關教育訓練課程等多元創新服務。市長黃敏惠說，人生前半段是為前途努力，人生後半段，擁有更多的經驗及資源，如果還能奉獻給社會，是很令人感動的事。

銀髮人才資源中心在西區新民路300號，是嘉義市政府委託弘道老人福利基金會營運，黃敏惠等人今天為中心揭幕，目前已有幼兒園、超商門市、醫院、老人照顧中心和社會福利基金會等相關友善雇主提供聘用資訊。

黃敏惠說，早在今年6月起，弘道老人福利基金會就開辦一系列課程，廣邀嘉義市中高齡者共同學習，打造各樣活躍老化課程，已近乎場場爆滿，原本預計60人，第一堂課好評如潮，第二堂開始暴增至100多人，廣受參與者好評。

63歲張姓婦人說，參與提升職場續航力課程，從中得到自我鼓勵與正向能量提升，透過與弘道專業人員一對一的諮詢服務，突破自我對於年齡的限制，撇除「這年齡還能做什麼？有人願意雇用嗎？」的觀念。

嘉義市第一個響應「嘉義市銀髮人才資源中心」計畫的高齡就業友善雇主是7-ELEVEN，不定期於門市舉辦「不老店長」體驗，了解中高齡長輩工作狀態。同時對於高齡員工也會申請例如放大鏡等輔具補助，目前直營門市55歲以上員工約佔2%。