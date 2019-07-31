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忠靈塔清查出爐 無日治時期台南州民骨骸

2019-07-31 14:14聯合報 記者鄭維真╱即時報導

位在台南市南區體育園區內的忠靈塔建置至今已逾70年，台南市殯葬管理所6月中旬進行全面盤點並造冊建檔，清查結果全數骨灰罐有2837個，包括有名69個、無名2768個，沒有日治時期台南州民骨骸，將依文資審議結果再評估後續是否遷移。

台南市殯葬所指出，忠靈塔數十年來幾乎人煙罕至，無人前往祭拜，歷年來都是由殯葬所祭拜亡靈，因塔內櫃位為混凝土層板結構，多處龜裂、鋼筋裸露，每逢下雨塔內都會滲漏積水，環境惡劣，加上塔內空間狹小，骨灰骸罐層層堆疊壓迫，不少骨灰罐破損、骨骸外露，甚至有野生貓鼠誤入塔內無法逃脫，形成骨灰罐與動物屍首並存。

殯葬所表示，忠靈塔年代久遠，塔內骨灰罐存放數量及來源不詳，因此6月中旬進行全面盤點並造冊建檔，依據各骨灰骸罐外所留資料逐一清查，全數骨灰骸罐共2837個，包含有名69個及無名2768個。

其中，有名骨罐主要為民國40、50年代來自中國大陸的陸軍、砲兵、空軍國軍亡魂，因保存環境不佳有27個破損骨骸外露，查無日治時期台南州民骨骸；另外，無名依骨罐外標示主要來源為台南市早期道路開闊、綠化工程、土堆地下無名、公墓遷葬及公園興建工程等，其中362個壓疊破損，因骨灰骸罐上不像墓碑會刻有陽世子孫姓名，即使有姓名也無從查找其後代子孫。

殯葬所表示，忠靈塔從未有拆除計畫，且與「竹溪流域周邊空間景觀改善計畫工程」無關，現因配合文資處進行文化資產審議，已暫停骨灰骸罐遷移作業，殯葬管理所將先辦理遷移公告認領，待文資審議結果出爐後再評估後續是否辦理相關遷移骨灰骸罐計畫。

位於台南市南區體育園區內的忠靈塔為日治時期興建。 圖／重現府城水文促進會提供
位於台南市南區體育園區內的忠靈塔為日治時期興建。 圖／重現府城水文促進會提供
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日治時期空軍國軍
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