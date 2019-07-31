雲林至2040年恐減少14萬人！ 縣府全力拚催生

2019-07-31 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



教育部宣布8月1日起，受理2至4歲育兒津貼申請，符合補助資格者，每人每月發放新台幣2500元，第3名以上子女每人每月加發1000元，雲林縣政府估計到2040年雲林恐再減少14萬人口，今天召開記者會，宣傳0至5歲育兒相關補助，全力催生人口。

雲林縣長張麗善年初宣布將生育補助提高到一萬元，希望刺激新生人口，但截至6月底止，全縣人口數僅68萬3318人，比去年底少了2千多人。

張麗善表示，全台去年出生人數不到20萬，雲林少子化情形相對嚴重，統計去年12月至今年6月，縣內出生人口數2300餘人，死亡人口數為4300餘人，預計至2040年，雲林將再減少14萬人口數。

張麗善指出，為減輕家長育兒負擔，縣府施行了「容易養」的許多措施，包括生育補助第一胎提高為1萬元，第2胎以後補助1萬5000元，無人數上限、國中小以下學生書籍及學雜費全免、打造宜居環境，吸引在雲林就學就業者入籍雲林。

縣府今邀請20個鄉鎮市公所宣誓啟動「擴大發放2至4歲育兒津貼」，在家自己帶小孩或者是就讀一般私立幼兒園的家長，只要幼兒滿2歲到5歲大班學齡前，每月可領2500元育兒津貼，有第三名子女以上，每個月再加發1000元，合計每月可領3500元育兒津貼，自8月1日開始，請家長就近到幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所申請。

只要家中幼兒滿2歲到5歲大班學齡前，並符合綜所稅率在20%以下的家庭、幼兒未接受公共化或準公共教保服務、家長未正在領取育嬰留職停薪津貼以及未經政府公費安置收容等條件，就能申請獲得補助。