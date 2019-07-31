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台南添古蹟景點 山上花園水道博物館10月開幕

2019-07-31 13:46中央社 台南31日電

台南市政府整修國定古蹟原台南水道，結合周邊區域建置為「山上花園水道博物館」，預定今年10月開幕。文化局配合推出紀念瓶裝水，印上日治時期就存在的「南水」標記。

位於台南市山上區的山上花園水道博物館整個區域包含原台南水道的「水源地區」與「淨水池區」，並納入鄰近的原山上苗圃，總面積約20公頃。展示區的文物可見證日治時期衛生工程現代化的發展歷史，建築與空間形式也頗具特色。搭配整個園區面積廣闊，搭配植栽等視覺規劃，可成為適合踏青的場所。

台南市文化局長葉澤山今天接受媒體訪問時表示，原台南水道是日治時期的台灣總督府衛生顧問技師巴爾登（W. K. Burton），與他的學生濱野彌四郎進行台南地區的水源、水質調查後設計興建。引取曾文溪水進行淨化處理後，利用重力給水方式送到台南市區，提供民生用水使用，是相當偉大的設計。

葉澤山表示，雖然器械都已除役多年，但包括唧筒室、濾過器室等設施都保存良好；建築經整修後也忠實保留原有設計，將是有文化深度的景點。

他說，配合山上花園水道博物館即將營運，台南市文化局設計一款紀念水，瓶身標記已經有近百年歷史、從日治時期就存在的「南水」標記。除彰顯台南水道曾有的輝煌歷史外，也提醒民眾飲水要記得思源，往後將加入台南市文創商品行列，在台南各古蹟景點販售。

日治時期文化局
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