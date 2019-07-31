毒害一生 五心護嘉

2019-07-31 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市警局為擴大宣導效果，讓全民勇於拒絕毒品及性別暴力，今天結合國際獅子會300D1區，在玉山國中活動中心辦理「毒害一生 、五心護嘉」反毒反性別暴力活動，運用政府及民間社會的力量，讓民眾重視、拒絕毒害及性別暴力，「我反毒我驕傲」。

國際獅子會300D1區總監張秀華表示，「假食品、真毒品」已成生活中淺藏的危機，獅子會舉辦系列活動，以「關心、愛心、信心、用心、全心」五心關懷毒品與暴力問題。並找築夢者代言，貼近年輕族群之外，也希望透過築夢者的力量傳達正確知識，結合美個人的力量共同協力防制。

毒品危害社會問題嚴重，更可能因吸毒造成家庭暴力與兒童虐待之案件，為將反毒反性別暴力之意識扎根，嘉義市警察局表示，反毒是世界的趨勢，面對毒品種類不斷的變異及偽裝型態，更需要政府與民間社團共同攜手合作及努力，並藉由這次活動帶動全體市民一起反毒反性別暴力，建構快樂、健康的城市。