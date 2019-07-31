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嘉市建置20盞智慧路燈 偵測空氣品質、觀光人潮

2019-07-31 12:47聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府今天宣布在各大旅遊商圈啟用20盞智慧路燈，是雲嘉南縣市中首創，可以計算空氣品質、人流偵測和水位偵測，還有各商圈資訊等功能，還可遠端調節燈的亮度，嘉義市長黃敏惠說，希望讓嘉市成為一個旅遊觀光且智慧宜居的城市，透過路燈將城市資料數位化，落實城市各層面智慧升級。

嘉義市政府向經濟部工業局申請「智慧城鄉計畫」，並與光寶科技合作建置智慧路燈，黃敏惠、經濟部工業局長呂政華和光寶科技光林照明事業部總經理葉耀中等人，今天到檜意森活村宣布智慧路燈正式啟用，。

智慧路燈在燈具上側掛載數位看板，光寶科技專案經理何財瑞說，可以遠端控制他的燈光亮度，從0%到100％，平時維持在30%，看板上也會呈現CO、CO2和PM2.5等空氣品質數據，這些數據也會回傳到平台，供政府單位建立資料庫。

何財瑞說，智慧路燈也加掛監視器偵測人流，例如檜意森活村遊客很多，看板就會顯示數據，讓遊客可以先去人潮較少的景點，另外，智慧路燈也會自動偵測故障情況，回傳到後台，避免浪費人力一一檢查燈具。

呂政華說，嘉義市團隊確實用心，每個智慧路燈的設置地點都具有特色，希望透過科技發揚嘉義的人文薈萃，智慧城鄉還有許多計畫，希望讓年輕人可以回流。

嘉義市府智慧科技處長林立生說，目前智慧路燈已裝設在檜意森活村、文創園區、中央廣場、文化公園、嘉樂福夜市、文化夜市、蘭潭風景區、北香湖公園、文化局、體育場與府前停車場等場域，看板也會顯示市府政策、商家資訊，未來可以利用商家廣告收入，運用在燈具電費上。

光寶科技光林照明事業部總經理葉耀中（右）介紹智慧路燈功能。記者李承穎／攝影
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智慧路燈在燈具上掛載數位看板，可以顯示多重資訊。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠等人宣布啟用智慧路燈。記者李承穎／攝影
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智慧路燈可以偵測空氣品質。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠等人宣布啟用智慧路燈，嘉義市將建置20支。記者李承穎／攝影
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市長黃敏惠等人宣布啟用智慧路燈。記者李承穎／攝影
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光寶科技專案經理何財瑞介紹智慧路燈。記者李承穎／攝影
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嘉義空氣品質
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