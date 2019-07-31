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建照建管服務升級 嘉縣建照協審據點及建管APP啟用

2019-07-31 12:40聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府今天上午舉行「建築執照協審據點及建管得來速APP」發表會，明天起和嘉義縣建築師公會合作實施建照預審制度，藉「建管得來速」APP，透過網路雲端，讓申請人隨時查詢案件進度，成為全國第三個建置APP的城市，明天開放民眾下載「建管得來速」APP。

縣長翁章梁偕同議員許有疆、嘉縣建築師公會理事長王鏡偉、經發處長江振瑋及嘉縣工商發展投資策進會總幹事林沐惠，參加記者會，協助大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區廠商投資設廠，從請照、建廠至工廠登記申辦，派專人單一窗口服務，克服投資障礙。

翁章梁說，為提升建照審查效率，落實審照行政與技術分立制度，縣府將和建築師公會合作，明天起受理建照申請案件，開始實施建照預審制度，送審案件可由建築師公會收件並預先審查建照技術部分，通過後進入縣府審查行政部分，合格後即可發照。

為讓審查案件資訊透明公開，建照申請人及設計建築師可在智慧型行動裝置下載安裝「建管得來速」APP軟體服務，在家透過APP掃描一維條碼或輸入專案序號即可查詢案件掛號、補正及相關審查意見及所有流程。此外，APP還會主動簡訊通知，讓申請人能即時掌握申請案件狀況，達到雙向溝通程序公開透明。

經發處說，往年建照申請從申請人掛號、建築師補正完成至批核，申請時程約1至3個月，實施預審制度後，降低書件不全退回補正情況發生，可望縮短縣府審查時程10至30天，加快領照速度。

嘉義縣政府上午舉行「建築執照協審據點及建管得來速APP」發表會，縣長翁章梁(前右...
嘉義縣政府上午舉行「建築執照協審據點及建管得來速APP」發表會，縣長翁章梁(前右二)偕同議員許有疆(前右)等共同發表。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府上午舉行「建築執照協審據點及建管得來速APP」發表會，縣長翁章梁(右二...
嘉義縣政府上午舉行「建築執照協審據點及建管得來速APP」發表會，縣長翁章梁(右二)偕同議員許有疆(右)等共同發表。記者魯永明／攝影
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建築翁章梁嘉義
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