台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市為打造便捷交通網絡，規畫建置捷運，目前藍線已進入綜合規畫招標程序，藍線延伸線及紅線可行性研究流標，交通局本周已重新公告招標，爭議較大的綠線則在9月舉辦說明會，讓民眾參與提意見。

台南市交通局指出，第一期藍線行經永康、東區、仁德區等人口稠密及商業活動繁榮區域，由台鐵大橋站到大同站，東門路到仁德轉運站，目前評估設置14座車站、1座機廠，未來可有效解決中華路、中華東路外環等交通瓶頸。

目前藍線進入綜合規畫招標程序，詳細調查後站數可能會增減，預計從執行到核定為2年，基本設計1年，發包執行施工預估6年，最快2028年可以通車。

藍線延伸線以及紅線可行性研究流標1次，主因是廠商對於標案內容須「行銷」捷運路線不清楚，交通局表示，這是希望未來的得標廠商能夠藉由各種行銷方式，協助民眾了解大眾運輸的重要性、對於捷運路線有共識，本周已重新公告。

交通局表示，目前藍線延伸線、紅線路線都還沒確定，將在可行性研究中納入日前民眾在說明會所提供的意見。