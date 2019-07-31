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嘉義縣鐵路高架化水上鄉落空 議員怒：分大小漢？

2019-07-31 11:16聯合報 記者魯永明╱即時報導

交通部昨天審查通過「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，民雄鄉路段按縣府提報計畫通過，維持高架化，水上鄉路段要求縣府改以擴大水上基地整體發展計畫做替代方案，不做高架化； 今天引發水上鄉議員也是國民黨海區立委選舉提名人王啟澧不滿，痛批審查不公，對立委及區域「分大小漢」，要求重審維持高架化。

嘉市鐵路高架化工程擬將車輛調度場南遷至水上鄉北回，預計徵收周邊20餘公頃農地，196名地主權益受影響，反對聲浪大，縣府提報水上及民雄鐵路高架化工程可行性研究報告，送交通部審查被打回票7次，昨天第8次審查終於過關，縣長翁章梁及立委陳明文出席交通部長林佳龍主持的審查會。

水上鄉高架化生變，建設處長林聰利說，審查委員一直認為水上路段高架化無經濟效益不同意，經實地會勘，同意替代方案:以擴大都市計畫區段徵收方式辦理車輛調度場，另解決沿線鐵路平交道交通阻塞問題，水上路段不做高架化了，全案還要送行政院核定。

「高架化落空對鄉親情何以堪!」王啟澧不滿說，水上位居台一線及嘉168線交通要衝，鄉親長期盼望高架化， 拒絕調度場，海區立委蔡易餘也贊成高架化，山區立委陳明文爭取民雄高架化過關，海區水上落空，立委莫非分大小漢，若交通部不重審，維持高架化，他會採取抗爭行動。

蔡易餘說，民雄列為第一期推動，水上第二期，交通部的替方案是先解決調度場問題，高架化再持續爭取。水上鄉長劉敬祥說，調度場設水上計劃不變，透過辦理擴大都市計畫區段徵收，讓地主分配土地才能創造雙贏，平交道交通阻塞問題以建陸橋解決，替代方案前瞻務實；縣長翁章梁說，審查委員認為鄉公所提出替代方案務實可行，審查通過。

嘉義縣水上鄉議員也是國民黨海區立委選舉提名人王啟澧(右)，三月間帶領地主反對鐵路...
嘉義縣水上鄉議員也是國民黨海區立委選舉提名人王啟澧(右)，三月間帶領地主反對鐵路高架化調度場。資料照片
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嘉義縣長翁章梁(左)及立委陳明文(中)出席交通部長林佳龍(右)主持的嘉義縣市鐵路...
嘉義縣長翁章梁(左)及立委陳明文(中)出席交通部長林佳龍(右)主持的嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究審查會。圖／陳明文服務處提供
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鐵路高架化翁章梁蔡易餘
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