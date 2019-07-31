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首屆綠點子發明競賽登場 吸引國內外110隊參加

2019-07-31 10:16聯合報 記者陳俞安╱即時報導

由行政院科技部指導，嘉南藥理大學、國際發明學會、中華創意創新發展協會，以及國研院國家高速網路與計算中心等共同主辦的「2019綠點子發明暨設計競賽」，7月29日至8月1日一連四天，於嘉南藥理大學紹宗體育館隆重登場。競賽吸引來自美國、中國大陸、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、韓國、印度及我國共110隊參加，計有設計類20隊、發明類社會組65隊及青少組25隊。大會評審團則由14位國際知名大學教授組成，陣容浩大，盛況空前。

主辦單位表示，綠點子發明設計競賽今年為首屆辦理，取名為「綠點子」主要強調綠色科技，鼓勵青年學子發揮創意和團隊想像力，為能源與環保議題提供具前瞻性的創新發明；期盼透過競賽與展示，除相互切磋觀摩，宣揚發明人智慧創作外，也藉此拓展新產品市場，進而促成產官學研更進一步的合作交流，並朝國際化邁進。嘉藥曾在2015、2017辦過「台灣國際創新發明暨設計競賽」，經驗豐富，加上本校有環境永續學院，正符合這次競賽的主題。

7月30日上午舉行開幕儀式，嘉藥校長陳鴻助、國際發明學會理事長閔庭輝、中華創意創新發展協會理事長高德明，以及中山大學副校長陳英忠等多位嘉賓蒞臨現場加油打氣，台南市教育局和經發局、高雄市教育局要員亦熱情與會相挺，共襄盛舉。開幕後隨即進行評審，31日為作品靜態展示，8月1日揭曉成績並舉行頒獎典禮。

國際發明學會理事長閔庭輝表示，這項由台灣學者專家及發明團體攜手發起的競賽，不僅提供世界各國展現創新發明優異成果的平台，同時也樹立台灣成為全球華人研發設計的最佳典範，寓意相當深遠。

嘉藥校長陳鴻助則進一步指出，綠點子發明設計競賽讓國內許多學生有機會展示他們創意多元的亮麗作品，尤其可以照顧無法出國比賽的弱勢學生，讓他們得以在國際舞台嶄露頭角，發光發熱，此舉更彰顯了本活動的重要意涵與精神，值得肯定並重視推廣。

首屆綠點子發明競賽由嘉南藥理大學舉辦，有不少海內外選手組隊參加。圖／嘉南藥理大學...
首屆綠點子發明競賽由嘉南藥理大學舉辦，有不少海內外選手組隊參加。圖／嘉南藥理大學提供
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綠點子發明競賽旨在鼓勵年輕學子激發創意，提供前瞻性發明。圖／嘉南藥理大學提供
綠點子發明競賽旨在鼓勵年輕學子激發創意，提供前瞻性發明。圖／嘉南藥理大學提供
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