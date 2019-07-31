首屆綠點子發明競賽登場 吸引國內外110隊參加

2019-07-31 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



由行政院科技部指導，嘉南藥理大學、國際發明學會、中華創意創新發展協會，以及國研院國家高速網路與計算中心等共同主辦的「2019綠點子發明暨設計競賽」，7月29日至8月1日一連四天，於嘉南藥理大學紹宗體育館隆重登場。競賽吸引來自美國、中國大陸、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、韓國、印度及我國共110隊參加，計有設計類20隊、發明類社會組65隊及青少組25隊。大會評審團則由14位國際知名大學教授組成，陣容浩大，盛況空前。

主辦單位表示，綠點子發明設計競賽今年為首屆辦理，取名為「綠點子」主要強調綠色科技，鼓勵青年學子發揮創意和團隊想像力，為能源與環保議題提供具前瞻性的創新發明；期盼透過競賽與展示，除相互切磋觀摩，宣揚發明人智慧創作外，也藉此拓展新產品市場，進而促成產官學研更進一步的合作交流，並朝國際化邁進。嘉藥曾在2015、2017辦過「台灣國際創新發明暨設計競賽」，經驗豐富，加上本校有環境永續學院，正符合這次競賽的主題。

7月30日上午舉行開幕儀式，嘉藥校長陳鴻助、國際發明學會理事長閔庭輝、中華創意創新發展協會理事長高德明，以及中山大學副校長陳英忠等多位嘉賓蒞臨現場加油打氣，台南市教育局和經發局、高雄市教育局要員亦熱情與會相挺，共襄盛舉。開幕後隨即進行評審，31日為作品靜態展示，8月1日揭曉成績並舉行頒獎典禮。

國際發明學會理事長閔庭輝表示，這項由台灣學者專家及發明團體攜手發起的競賽，不僅提供世界各國展現創新發明優異成果的平台，同時也樹立台灣成為全球華人研發設計的最佳典範，寓意相當深遠。