台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲
台東縣愛滋病確診個案通報數以今年7月前個案數，比較前二年同期個案數，呈現連3年下降，前年9人、去年8人，今年7人；這個趨勢也跟全國平均趨勢走向相同呈連3年下降。台東縣生局疾管科長吳曉慧指出，可能跟政府各單位近年來努力宣導，當事人從事性行為時做好保全防護有關。
根據衛福部統計資料顯示，近3年全國愛滋病31至40歲的發生率如下：2017是每10萬人有12.52人，2018年是每10萬人有10.01人，2019年是每10萬人有5.46人。
台東縣衛生局疾管科表示，截至今年為止台東縣愛滋病通報列管有250人，目前仍列管的有194人，死亡56人，個案年齡層分布以31至40歲者居多，比率約占46.4%；20歲以下有6人，比率為3.1%，有2人是經由母體垂直感染，其中年紀最小的是14歲患者。
衛生局疾管科指出，台東愛滋病友通報250個案中，男性占90.4%，女性9.6%，感染途徑最主要為不安全性行為，其次是注射毒品成癮者。
為加強愛滋病防疫，台東縣政府今年爭取中央補助，並依政府委託執行業務經費允支規定，為台東榮民醫院增聘1名兼具洗腎及感染專科醫師，除提供洗腎服務，每月也提供2次夜間門診服務，另針對病友也定期舉辦團體諮詢活動，讓病友彼此關懷分享與鼓勵。
留言