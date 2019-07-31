台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣愛滋病確診個案通報數以今年7月前個案數，比較前二年同期個案數，呈現連3年下降，前年9人、去年8人，今年7人；這個趨勢也跟全國平均趨勢走向相同呈連3年下降。台東縣生局疾管科長吳曉慧指出，可能跟政府各單位近年來努力宣導，當事人從事性行為時做好保全防護有關。

根據衛福部統計資料顯示，近3年全國愛滋病31至40歲的發生率如下：2017是每10萬人有12.52人，2018年是每10萬人有10.01人，2019年是每10萬人有5.46人。

台東縣衛生局疾管科表示，截至今年為止台東縣愛滋病通報列管有250人，目前仍列管的有194人，死亡56人，個案年齡層分布以31至40歲者居多，比率約占46.4%；20歲以下有6人，比率為3.1%，有2人是經由母體垂直感染，其中年紀最小的是14歲患者。

衛生局疾管科指出，台東愛滋病友通報250個案中，男性占90.4%，女性9.6%，感染途徑最主要為不安全性行為，其次是注射毒品成癮者。