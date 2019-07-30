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逛夜市喜歡吃鮮切水果？衛生單位驗到添加了這項違規物

2019-07-30 17:32聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

喜歡去夜市裡吃鮮切水果嗎？台南市衛生局最近檢驗市售的鮮切蔬果，結果發現在夜市裡販售的紅心芭樂，摻有不合規定的甜味劑，已依法開罰業者3萬元，同時之後將加強稽查，也提醒消費者注意。

台南市衛生局最近抽檢餐飲業者、大賣場、超市、夜市、傳統市場等販賣的生鮮截切蔬果27件及烘培食品18件，檢驗甜味劑、漂白劑、殺菌劑、防腐劑及衛生指標菌等項。

檢驗結果42件符合規定，1件餐飲店販售的「生菜沙拉」及1件烘焙坊販售的「提拉蜜絲」檢出衛生指標菌與規定不符，依法通知限期改善復經複查合格，另1件安南區某處夜市販售的「截切紅心芭樂」檢出甜味劑，依法裁罰業者3萬元整罰鍰；後續仍會加強該類即食食品的抽驗工作。

衛生局表示，依法生鮮截切的蔬果完全不能添加防腐劑及甜味劑等，吃多了對腎臟及腸胃道等有害。而業者添加甜味劑最主要是讓水果吃起來比較甜，而因為鮮切蔬果容易孳生細菌，也可能會有業者違法添加防腐劑。

而衛生指標菌如超過標準，代表業者使用的食材、器具、製作或包裝過程可能遭受汙染，或工作人員個人衛生狀況不佳所造成。倘衛生指標菌超過標準，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，命業者限期改正，屆期未改正，按同法第48條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。衛生局除輔導各食品業者提升產品衛生安全，針對不改善業者將會嚴格要求或依法辦理。

衛生局提醒食品業者，從事製造加工應依據食品安全衛生管理法第18條規定，謹慎使用食品添加物，並按規定之使用範圍、限量標準添加使用，倘違反規定，將依同法第47條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。並且依同法第22條規定標示產品資訊（品名、內容物名稱、淨重、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地（國）…等其他經中央主管機關公告之事項）。

購買市售的鮮切水果，要特別注意有沒有違法添加甜味劑。本報資料照片
購買市售的鮮切水果，要特別注意有沒有違法添加甜味劑。本報資料照片
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夜市防腐劑
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