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校園性平通報作業 台南市檢討流程加速

2019-07-30 16:13中央社 台南30日電

台南市校園性平事件流程有重大變革，現行「3日內移送性平會」修訂為「3日內召開性平會」；原來「4個月內提出調查報告及處理」則縮短為「2個月內提出調查報告及處理建議」。

台南市府教育局今天在市政會議中就校園性平事件通報作業及預防、處理、輔導措施進行專案報告。經檢討師對生校園性平事件處理流程，提出重大變革，將現行「3日內移送性平會」規定修訂為「3日內召開性平會」；原來「4個月內提出調查報告及處理」則縮短為「2個月內提出調查報告及處理建議」。

教育局說明，按現行法令規定，學校教職員第一時間發現性平事件時，需在24小時內完成法定通報及校安通報程序，但完成通報並移送性平會之後，性平會可擇期召開會議，這可能導致案件處理延宕。

且性平會啟動調查程序後，法規原定的4個月調查期冗長，若遇師對生案件，因屬重大校園安全事件，若未即時處理所造成傷害恐不堪設想。

教育局強調將以「三不一有」（不隱匿、不包庇、不拖延、有案就查，屬實即罰）的原則，要求學校做到3日內召開性平會啟動調查、2個月內調查完畢，並建置專案列管平台管理系統，學校每2週須主動回報進度。

另外，對於行為人不配合調查，學校除報教育局予以裁罰外，立即召開考績會予以懲處；不屬編制內教師者，應予以解聘；校長部分由教育局辦理。

在性平事件預防措施方面，教育局將強化8項工作，包括強化教師知能、學生自我保護及求助知能、建立通報管道、製作求助貼紙黏貼於學生聯絡簿、強化機關合作網絡（包括警察各分局、派出所、婦幼隊都可受理性平事件通報）、營造空間安全、落實教職員假日或晚間到校辦公登記制度及主動關懷追蹤。

性平事件輔導措施方面，市府將落實協助被害人媒合適當的認輔人員，並積極提供受害者及家屬心理諮商輔導服務；同時針對被害人人際關係區域進行輔導措施，透過關心與陪伴，提供被害人及關係人社會與心理支持；後續也將持續追蹤或轉介，確保個案能獲得最有效的輔導協助。

教育局警察
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