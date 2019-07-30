奇美藝術獎首見 姊妹檔一起得獎

2019-07-30 16:14 中央社 台南30日電



奇美文化基金會今天在奇美博物館舉行第31屆奇美藝術獎頒獎典禮，首次有姊妹兩人一起獲獎，並首度頒發特別貢獻獎給已過世的寫實藝術家李足新，感謝他一生為藝術的付出。

頒獎典禮安排獲獎的姊妹檔許珊綺、許名妤分別以鋼琴、中提琴合奏開場。今年共有9人獲獎，包括具象美術創作類4人、音樂類5人。每人可獲得為期1年，每個月新台幣3萬元的獎助金。

奇美博物館長廖錦祥在頒獎典禮致詞時表示，奇美藝術獎自公元1989年創辦以來，透過頒發獎助金，讓追求藝術之路的青年學子可以減輕經濟壓力。至今已有326人次獲獎，累計獎助金額超過1億1000餘萬元。

廖錦祥表示，有許多早期的獲獎者現在已在大學任教，甚至成為國際知名藝術家。希望未來有更多獲獎者，能在國際舞台上發光發熱。

文化部政務次長蕭宗煌表示，奇美藝術獎與大部分的藝術獎項不同，是站在人才培育的立場，選出最好的種子，往專業藝術家的方向進行培育。奇美藝術獎可說是台灣的驕傲，台灣不能沒有奇美藝術獎。

24歲的許珊綺目前在德國攻讀碩士學位，主修鋼琴。她受訪時表示，以前曾經申請過奇美藝術獎，可惜在最後一輪審查出局。經過努力提升競爭力，原本就對今年的申請很有信心。後來得知與妹妹一起獲獎，很驚訝也很開心。

她說，在國外讀書的生活開銷很大，有時要參加一些音樂營或演出，經濟負擔更重。有了奇美的協助，可以減輕一些壓力，也能投入更多心血在學習上。

19歲的許名妤在美國的大學就讀，她說，因為自己主修中提琴，13歲出國念書時就開始向奇美商借名琴；如今又獲得奇美藝術獎肯定，感到相當開心，也希望能繼續精進琴藝。