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成立肺癌病友會、LINE即時解惑 台大醫獲選模範公務員

2019-07-30 14:37聯合報 記者李京昇╱即時報導

台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕（右四）獲選教育部與所屬機關（構）學校108年度模...
台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕（右四）獲選教育部與所屬機關（構）學校108年度模範公務人員，病友今天出席恭賀。記者李京昇／攝影
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台大醫院雲林分院胸腔科專科醫師陳崇裕，在雲林偏鄉奉獻13年，從零開始成立肺癌多專科團隊，5年來讓雲林肺癌存活率高於全國，他下班服務不打烊，也成立肺癌病友會，並開設臉書粉絲頁、LINE群組與患者互動，視病猶親的他獲選教育部頒模範公務員。

院長黃瑞仁表示，雲林2015年死因第二位是肺癌，每十萬人口肺癌標準化死亡率32.4人，高於其它縣市，陳醫師放棄留在總院機會，為雲林奉獻10多年，整合院內各專科資源，實現以病人為中心「全方位癌症醫療服務」理念。

陳崇裕說，他民國95年來雲林任職，發現雲林老化嚴重、肺癌死亡率高，但當時資歷尚淺也沒有人做肺癌治療，起步不易，讓他有決心成立肺癌多專科團隊，是因家住古坑的老先生、他第一位病患。

他表示，當時老先生診斷出肺癌第三期，他建議老先生到台中等縣市醫院治療，阿公當下問他不會治療才轉診嗎？他回當然會治療，阿公則又講「我是雲林人，死也要死在雲林，請你幫我治療」，這一席話讓他感動，決心建立肺癌團隊。

黃瑞仁提到，陳醫師不僅建置肺癌醫療團隊，也使得雲林縣肺癌5年來，存活率高於醫學中心及全國值，而陳醫師也體會癌症病人治療過程艱辛，成立病友會與關懷小組，讓病友互相扶持，也透過社群網路親自即時衛教與對答，讓人感動。

麥寮鄉瓦磘村長陳志賢是陳崇裕的病患，他今天特別到院感謝與祝賀陳崇裕獲獎，陳志賢說，他抽菸40多年，被診斷出肺癌打擊很大，大家都說他活不過3個月，很多人想遞補他村長位置，很幸運遇見陳醫師，讓他生活改善許多，有自信再參選下一任村長。

黃瑞仁院長表示，院方也將與台大基因體中心合作引進基因檢測，提供精準醫療，利用檢驗技術快速找到患者突變基因，讓臨床醫師找到相對應治療藥物，將肺癌治療個人化，提升癌症治療存活率。

台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕（右）獲選教育部與所屬機關（構）學校108年度模範...
台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕（右）獲選教育部與所屬機關（構）學校108年度模範公務人員，病友今天出席恭賀。記者李京昇／攝影
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肺癌醫師癌症
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