銲接國手「浩子」 日練12小時拚金

2019-07-30 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



老家在花蓮的20歲銲接國手郭崇逸，長相談吐被友人認為酷似藝人浩子，下月將遠赴俄羅斯參賽，近來每天苦練12小時拚金，勞動部長許銘春今天也前來台南及嘉義為國手們加油。

第45屆國際技能競賽進入倒數，8月將在俄羅斯喀山登場，台灣推派51職類58名國手出賽，雲嘉南分署長劉邦棟說，本屆國際賽自8月16日至29日，將由勞動部帶團出征，每職類金牌勞動部也將頒發120萬元獎金。

郭崇逸個性溫厚，總是笑臉迎人，在友人眼中舉止就像是浩子的翻版，從花蓮四維高中電機科畢業後，目前在中鋼焊材移地訓練。

許銘春今到場勉勵「絕對的專注、絕對的信心」，只要把當下做好，成果自然會呈現，許銘春並現場操作VR銲接模擬器，體驗國手平日練習的辛苦。

今日活動由勞動部長許銘春、技檢中心主任林宏德、雲嘉南分署長劉邦棟及國手培訓中心小組等人，訪視台南及嘉義地區銲接、西點製作、機器人、工業控制、電器裝配、石膏技術與乾牆系統等職類，各國手現場展現技術與作品，專業深獲肯定。