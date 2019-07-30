「點亮自己、照亮別人」嘉市退休教師獲教育奉獻獎

2019-07-30 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市家庭教育中心志工督導謝雙璟獲得今年度教育奉獻獎。照／嘉義市府提供 分享 facebook 嘉義市家庭教育中心志工督導謝雙璟獲得今年度教育奉獻獎，謝擔任幼教老師長達27年，退休後又投入教育志工，服務許多無助個案，下月26日受邀至陽明山中山樓與師鐸獎獲獎人員一同接受總統表揚，她說，自己是一位平凡的女子，家庭極為和樂，因為有全家人的支持，才能讓有限的生命燭光，點亮自己也照亮別人。

嘉義市家庭教育中心志工督導謝雙璟獲得今年度教育奉獻獎。照／嘉義市府提供 分享 facebook 謝雙璟1986年任職復國幼兒園，進入嘉義縣生命線協會擔任志工，從生命線、家扶中心到嘉義市家庭教育中心，開啟多年志工生涯，2013年從復國退休，志工就成她「生命與心靈上」的正職。

嘉義市家庭教育中心雖然資源相對6都較少，但在謝雙璟帶領下，曾與桃園市、台南市、高雄市並列贏得全國績優志工團隊，還擊敗了台北市與新北市。

謝雙璟說，曾經有個國小三年級孩子，常常在學校尿褲子，且不肯跟任何同學與老師說話，謝雙璟拿出幼教老師的本領，和孩子磨了三個月，講故事、畫畫、玩桌遊，終於讓孩子願意開口。

謝雙璟說，孩子的中輟、危險與問題行為，往往與家庭有關，家教中心深入家庭，陪著家長一起面對家庭教養的各種問題，希望能夠讓更多人看見有需要的家庭，願意打開心房，助他們一臂之力。

家庭教育中心表示，謝雙璟秉持「服務利他、生命共融」的信念，從志工基層開始服務，並歷練志工團長及志工督導等職務，任勞任怨，處事圓融，她也感染其他志工夥伴，使中心在充滿熱情與和諧的氛圍中成長茁壯，讓社會、校園及家庭更加溫暖及正向。