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解決觀光產業人才需求 台南開導覽解說員培訓班

2019-07-30 12:48聯合報 記者鄭維真╱即時報導

近年國內觀光休閒市場活絡，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為解決產業人才需求，培訓符合地方產業特色的勞動力，委託台南市觀光協會舉辦「城市文化觀光導覽解說員培訓班」等課程，並將在8月25日於台南安平區進行實境遊戲，藉此提升民眾投入休閒產業的意願。

台南市觀光協會理事長尤鎰鋒指出，台南國外觀光客一向不是以陸客為主，因此陸客對台南觀光產業影響沒有太大，不過，由於縣市合併以來增加約百間飯店，國旅加上日韓、南洋地區遊客增加約30到40％，市場仍相當競爭。

尤鎰鋒說，一般飯店需要房務等人事，星級飯店有餐廳、會議室相關就業人員等，觀光產業市場就業率高，但因剛進入職場的民眾對於工作內容可能與想像不太相同，因此流動性也大，不過若參加培訓班，可對職場相關業務能更加了解。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，此次勞動部為培訓符合地區產業特色及提供穩定的優質勞動力供產業界所用，與協會合作舉辦「城市文化觀光導覽解說員培訓班」、「特色民宿經營管理實務班」，即將於近期開始招生，待業民眾可利用「台灣就業通」網站報名，有用人需求的企業也可在此尋才。

另外，協會除了提供導覽解說員、特色民宿經營管理實務等職前訓練，也開設複合式休閒餐飲製作、烘焙伴手禮製作暨商品包裝設計等課程，協會會址崑山中學內也成立文化觀光休閒產業服務據點，提供雲嘉南地區一整合式的職業訓練及就業媒合服務的平台。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為培訓符合地方產業特色的勞動力，委託台南市觀光協會舉...
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為培訓符合地方產業特色的勞動力，委託台南市觀光協會舉辦「城市文化觀光導覽解說員培訓班」。記者鄭維真／攝影
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勞動部陸客職場
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