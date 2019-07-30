挺庇護工廠 台南市府勞工局推秋節禮盒

2019-07-30 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府勞工局長王鑫基（中）籲請各界秋節禮盒多多選購庇護工廠產品。記者謝進盛/攝影 分享 facebook 秋節腳步逐漸接近，台南市政府勞工局輔導5家庇護工場，今推出應景各式中秋禮品，市長黃偉哲出席籲請鄉親踴躍訂購，大台南總工會及勞工志願服務協會也購買月餅、烤肉組合，將轉贈給60戶弱勢及職災勞工家庭。

市府勞工局今天舉辦「集愛挺庇護 有情過中秋」記者會，黃偉哲說，為落實照顧弱勢，今年精心準備了應景中秋禮品，有好吃的蛋黃酥等月餅禮盒、有烤肉組合、還有蛋捲、越光米等，方便消費者選購。

黃偉哲說， 南市目前有5家庇護工場，勞工局結合其中3家庇護工場特色優勢，包括展翼的烘焙、創義的印刷、吉茂的影印，加上29位庇護員工齊心協力，共同推出三款「集愛中秋」月餅禮盒。以蛋黃酥、京皇酥、鳳梨酥為主款，新產品「京皇酥」，以綠豆沙、蛋、奶油為主材料，口感鬆軟綿密，適合蛋奶素及老少食用。禮盒中手工餅乾皆選用純天然安佳奶油，也佐以健康果仁，搭配濃醇的月餅，更能吃出漸層口感。

此外，喜憨兒台南庇護工場，推出「聚。小食光」安心豬里肌肉片加安心雞腿排，及「岩烤。微幸福」岩燒客家豬肉烤肉組，與全家便利商店合作，辦理「愛心送餐」送愛募集活動，將精心搭配「喜金包」，結合造型刈包及雞腿排的組合，透過每一份餐點祝福，送愛到弱勢家庭手中，民眾可就近到居住附近的全家便利商店認購商品，每組399元。

蓮心園基金會及其庇護農藝工場也推出蛋捲禮盒、無毒農作沙拉外，也有健康養生各式花茶、營養可口的越光米可供選購。

響應勞工局，大台南總工會及勞工志願服務協會連續3年訂購月餅贈送職災、弱勢勞工，今年將再向展翼烘焙坊購買60盒月餅，同時也購買20組喜憨兒愛點心」烤肉組，致贈給60戶弱勢及職災勞工家庭。

勞工局說，有意選購者，可向下述庇護工場洽詢：

1.社團法人臺南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊

地址：南市永康區富強路二段301號

電話：06-2334430

2.創義印務設計庇護工場

地址：南市南區大同路二段108號

電話：06-2150218

3.蓮心園庇護農藝工場

地址：南市後壁區嘉田里上茄苳48-28號

電話：06-6882727

4.吉茂專業庇護工場

地址：南市東區大學路西段13號

電話：06-2092200

5.喜憨兒台南庇護工場

地址：南市南區新義南路2號1樓