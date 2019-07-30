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林隆璇之子奪雲林旅遊大使冠軍 被疑內定縣府澄清

2019-07-30 12:15聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣政府上周公布10名雲林旅遊大使徵選結果，男生組第一名由歌手林隆璇之子林亭翰奪下、女生組冠軍為林采融，但林亭翰在網路票選落後多位參賽者，且才藝表演時間較其他選手長，網友質疑有內定之嫌，文化處長陳璧君今解釋，男生組前三名選手分數相當接近，林亭翰在最後拿到5分加分因此勝出，比賽公開、公正，希望選手的用心不要因此被抹煞。

雲林縣政府舉辦「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」徵選活動，男女組第一名可各獲獎金15萬元、亞軍各5萬元、季軍各1萬元、第四名各8千元、第五名各5千元，總獎金45萬元。

男生組由林隆璇之子林亭翰拔得頭籌，他熱愛音樂創作，將籌備發行個人唱片；女生組冠軍的林采融，在美國出生，喜歡跳舞、旅行，另外8位旅遊大使分別為男生組蘇上文、田功成、吳哲綸、曾信藤；女生組許瑋恬、盧尉寧、黃子虔、許巧樺。

選拔結果公布後，許多網友在臉書留言，質疑陳璧君曾與林隆璇合唱，林亭翰的才藝表演時間較其他選手長，且網路票選明顯落後其他選手，卻拿下冠軍，抨擊男生組冠軍有內定之嫌，文化處今天公開說明男生組前三名得分明細。

陳璧君表示，比賽評分包括自我介紹影片、才藝專長、口條表現、闖關決賽、網路票選，另有3個名額的5分加分考驗，男生組競爭激烈，但第一名、第二名在決賽取得5分加分，第三名網路票選分數雖高，但沒拿到加分，最終以些微差距屈居，但三位選手分數都相當接近，僅有2分多之差。

至於網友質疑她與林隆璇合唱，是在其他活動場合中，且在旅遊大使選拔前，與旅遊大使選拔無關，選拔過程並無內定，若徵得選手同意，將會在網路公布評選分數。

雲林縣長張麗善表示，每一位入選的旅遊大使都非常優秀，評選過程也都在臉書直播，之後他們將出席縣府舉辦的各種活動，共同推廣雲林觀光，希望外界能多給予這些大使肯定。

雲林縣政府上周公布10名雲林旅遊大使徵選結果，男生組第一名由歌手林隆璇之子林亭翰...
雲林縣政府上周公布10名雲林旅遊大使徵選結果，男生組第一名由歌手林隆璇之子林亭翰奪下，但林亭翰在網路票選落後多位參賽者，且才藝表演時間較其他選手長，網友質疑有內定之嫌，縣長張麗善（右）、縣府文化處長陳璧君（左）公開說明評選過程。圖／翻攝自臉書
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雲林縣政府上周公布10名雲林旅遊大使徵選結果，男生組第一名由歌手林隆璇之子林亭翰...
雲林縣政府上周公布10名雲林旅遊大使徵選結果，男生組第一名由歌手林隆璇之子林亭翰奪下、女生組冠軍為林采融，但林亭翰在網路票選落後多位參賽者，且才藝表演時間較其他選手長，網友質疑有內定之嫌。圖／翻攝自臉書
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張麗善
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