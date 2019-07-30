「地方創生」凝聚共識 新化推地方政策投票

2019-07-30 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



為擴大社造參與，文化部及文化局輔導推動區公所執行公民審議暨參與式預算方案，台南新化區公所以「地方創生」願景為主題，透過「參與式願景工作坊」推動住民大會、提案諮詢方案說明等程序之實際操作，邀請更多關心社造工作的民眾實際參與討論、提出方案，一起計畫完成地方公共事務，引導居民凝聚共識，共同思考社區的發展方向及解決問題的合作能力。

新化區已在7月13日及20日辦理2場住民大會，經過居民的充分討論，共同初選出8個地方創生實踐方案，分別為年輕人安心就業，老年人希望無限；打造宜居城鄉，新化有未來；解決老街問題，活化新化風華再現；推展區域型長照醫療中心；找回走失耕田水牛；花現新未來；翻轉新化；活化大目降園區等，以上提案已彙整為選舉公報於新化區公所官網及臉書粉絲專頁提供閱覽，將於8月6日至11日期間付諸公民投票，關心新化區願景發展的民眾千萬不要錯過投票支持最佳提案的機會。

區長吳金喜表示，地方創生主要目的在協助地方發揮特色，增加在地人口及創造就業機會，新化區擁有豐富的文史資源，在地凝聚力也相當緊密，針對年度主題所討論的方案內容都相當有建設性，歡迎大家踴躍參與投票，投出您心目中對新化區最重要的提案，投票就送精美小禮物。獲選方案將作為區公所施政方向的重要參考！期使共同營造永續宜居的新化。

投票地點為有新化區公所，開放時間週二至週五8點至17點、楊逵文學館，開放時間週二至週日9點至17點、新化武德殿，開放時間週二至週日上9點至17點、新化老街，開放時間週六至週日上午8點至17點。需持身分證與相關居住證明前往投票，每人可圈選4個方票，未圈選4案者視同廢票。歡迎年滿16歲關心新化的朋友一起來投票。