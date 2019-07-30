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影／味全龍總教練葉君璋 為嘉義市推薦經典球賽

2019-07-30 09:23聯合報 記者李承穎╱即時報導

日本中京大學將在下月4日及5日在嘉義市立棒球場與嘉義大學棒球隊進行友誼賽，重現1931年甲子園冠亞軍決賽，嘉義市長黃敏惠的臉書推薦這項賽事，並邀請味全龍總教練葉君璋錄製影片推薦，葉君璋說，歡迎民眾到場欣賞「鬥志不滅，迎戰新世紀」的球賽。

味全龍的主場未定，但高雄市和嘉義市的機會最大，嘉義市府不僅加速修建嘉義市立棒球場，近來也跟味全龍互動密切，市府8月9日舉辦的「勇媽課堂」，請來主講的導師就是味全龍教練張泰山和領隊吳德威。

黃敏惠日前受訪時透露，味全龍可能採取雙主場模式，嘉義市可能是味全龍落腳的另一個主場，嘉義市立棒球場的整修會朝向職棒規格，也會重新命名，迎接職棒球隊的到來。

葉君璋推薦嘉義大學與中京大學的賽事，是兩校2015年簽署學術交流協議，每年暑假輪流辦理棒球聯誼賽，中京大學前身是中京商業學校，是甲子園史上奪下優勝次數最多的學校，總共拿下4次春甲優勝、7次夏甲優勝，1931年是中京商第一次打進甲子園，就創下日本甲子園史上第一次三連霸。

嘉農棒球隊1931年也代表台灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，贏得亞軍，震驚日本棒壇，雖然對上中京商落敗，但仍博得「英雄戰場、天下嘉農」美譽，揚名海內外，讓嘉義成為台灣棒球原鄉。

日本中京大學將在下月4日及5日在嘉義市立棒球場與嘉義大學棒球隊進行友誼賽，重現1...
日本中京大學將在下月4日及5日在嘉義市立棒球場與嘉義大學棒球隊進行友誼賽，重現1931年甲子園冠亞軍決賽。照／嘉義市府提供
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